Buscan a un cachorro de bulldog francés desaparecido al volcar una canoa en el Sella: "No perdemos la esperanza"

Han pasado más de dos semanas, pero la búsqueda de "Sazuke", un cachorro de la raza bulldog Francés, sigue en marcha. El perro, de siete meses, color gris con pequeñas manchas en las patas y un peso de ocho kilos, desapareció el pasado 9 de marzo cuando bajaba el río Sella en canoa junto a sus dueños, Belmira y Juan, procedentes de Galicia.

Según relatan, el descenso comenzó con aparente tranquilidad, pero pronto la situación se complicó debido a las condiciones adversas del río. El accidente ocurría a la altura del restaurante el Picu La Vieya: "Desde donde alquilamos la canoa veíamos el río tranquilo, pero a medida que íbamos avanzando nos dimos cuenta de que la corriente era muy fuerte y que había varios remolinos" explica Belmira, "entonces chocamos contra una piedra y volcamos. Yo quedé debajo de la canoa, a mi marido le falló el chaleco salvavidas y casi se ahoga y el perro cayó al agua". Desde ese momento, se le pierde la pista a "Sazuke".

Testigos que también realizaban el descenso turístico del Sella ayudaron a la pareja a salir del agua y se sumaron a la búsqueda del cachorro por la orilla, pero sin éxito.

Desde su desaparición, numerosos voluntarios han organizado batidas por la zona y han difundido el caso en redes sociales con la esperanza de encontrarlo. Una de ellas es la gijonesa Emma Martín Pérez-Nava, quien esta semana ha estado pegando carteles por Ribadesella, Arriondas y Cangas de Onís: "Somos unos cuantos voluntarios y nos organizamos a través de grupos de Whatsapp. Tratamos de darle visibilidad, pero también lo buscamos por el río", señala.

Los dueños temen que "Sazuke" haya sido arrastrado por la corriente y se haya ahogado, dada la fuerza del agua aquel fatídico día. Sin embargo, tras 17 días, les resulta extraño que no haya aparecido su cuerpo, lo que les hace pensar que pudo haber sobrevivido y que alguien lo haya recogido. "Un voluntario de Ribadesella, que es piragüista, baja todos los días el río y dice no haberlo visto nunca, lo cual es extraño. Nosotros no perdemos la esperanza de que pueda estar en algún refugio de animales", comenta Belmira.

De hecho, el pasado 14 de marzo se reportó un posible avistamiento del perro acompañado de una pareja de la zona, aunque sin confirmar que se tratara de "Sazuke": "No sabemos si era él, pero nos dijeron que tenía las mismas características", cuenta ella.

El cachorro tiene microchip y su desaparición fue puesta en conocimiento de la Guardia Civil. Sus dueños, devastados por la experiencia, confiesan el impacto que ha tenido en ellos: "Yo ahora mismo tengo un trauma, no creo que pueda volver a subirme a una canoa más", admite.