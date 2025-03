La mejora de esta carretera autonómica, en un estado "deplorable", tiene que tramitarse otra vez seis años después: "El Principado no fue ni diligente, ni previsor"

La carretera autonómica AS-343, que une los concejos de Llanes, Ribadedeva y Peñamellera Baja, es según muchos usuarios y vecinos de la zona, una de las vías en peor estado de España: "Deplorable". No es nuevo, ya hace 15 años se denunció esta situación y el Principado ejecutó pequeñas obras, "remiendos". La existencia de una decena de argayos, hundimientos y otros desperfectos llevó al Ejecutivo a aprobar un proyecto de mejora en 2019, que se adjudicó en 2023. Seis años después de iniciada la tramitación, el contrato ha sido rescindido y deben iniciarse de nuevo todos los trámites. El informe desfavorable de Intervención de la Consejería de Fomento, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, revela los incontables errores, equivocaciones y carencias que han llevado a esta situación.

La mejora de la AS-343, entre Puertas y Panes por Villanueva (23 kilómetros), vuelve a la casilla de salida. El asunto ya comenzó con problemas: el Principado acabó adjudicando la obra a la empresa con la oferta más elevada de las tres que participantes, al excluirse una y no subsanar un error otra.

La adjudicación llegó cuatro años después de iniciados los trámites y se ha incluido dinero para esta obra en los últimos siete ejercicios. Las obras comenzaron hace ahora dos años y ocho meses después, Fomento autorizaba un modificado del proyecto con un sobrecoste del 49,82 por ciento (el máximo legal se sitúa en el 50 por ciento). Pero Intervención informó desfavorablemente y emitió un reparo. Las razones de ese "no" al nuevo proyecto son muchas; entre ellas, que la Administración ni fue "diligente", ni "previsora".

Ensayos desproporcionados

Se propuso una modificación contractual no prevista en la Ley de contratos del sector público, ya que los cambios no se derivaron de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles: "Los ensayos que se realizaron en la ejecución no eran los procedentes en fase de proyecto por ser desproporcionados en términos económicos y técnicos en relación con la envergadura de la obra", recoge el informe.

En el modificado no se justificó adecuadamente el cambio del hormigón y otros materiales a utilizar y se propone un elemento (un caño) que en la solicitud de redacción de modificado se indica que es "completamente inviable". Tampoco se justificó "por qué las modificaciones en los tramos de mejora de firme no se tuvieron en cuenta en fase de proyecto". Esas y otras "incidencias" llevan a Intervención a señalar que no se cumplió "que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una Administración diligente no hubiera podido prever", pues son "circunstancias que la Administración ha podido prever, fundamentalmente en fase de proyecto, y en todo caso antes de la licitación".

Más: aunque el informe de Intervención es de mayo de 2024, Fomento acabó rescindiendo el contrato en enero de este año. El resultado de todo ello es que el Principado ha tenido que abonar a la adjudicataria más de 90.000 euros en concepto de lucro cesante y obra pendiente de pago.