Posada de Llanes, abarrotada por el Carnaval: estos son todos los premiados

Posada de Llanes estuvo abarrotada este sábado desde primera hora de la tarde. Celebraba el Carnaval. No fue un Antroxu más, ya que se cumplían 25 años de la primera edición con reinas de la fiesta y la organización quiso celebrarlo por todo lo alto.

Participaron la mayoría de las reinas del último cuarto de siglo, incluida la "reina drag" 2019-2023 (Javi Rozada Sampedro), y se les rindió un homenaje, tanto en el desfile como en la carpa habilitada para la fiesta en el aparcamiento de la estación de Feve. Las reinas portaron las bandas que recordaban los años en los que fueron elegidas.

No obstante, faltaron varias reinas, que por una u otra causa no pudieron acudir. Entre ellas, la que fuera varios años "Reina senior", Mónica Salas, que fue asimismo alcaldesa de barrio de Posada durante varios años. No pudo acudir por razones personales y muchos de los presentes tuvieron un recuerdo para ella.

"Caperucita y el lobo". / Ramón Díaz

El desfile de Antroxu comenzó cerca de las seis y media de la tarde. Partió por primera vez de la avenida del Torrexón, para seguir por la calle La Cultural y tomar a continuación la avenida de La Vega de Santiago y, finalmente, terminar en el parking de la estación de Feve. No faltaron las charangas. Tres: «Los Mazcaraos», «Xaréu del Ñeru» y «Os Brasileiros do Xixón». El premio principal se fue para El Cobayu, en Ribadesella.

Lista completa de premiados

Grupo adulto:

1º "La estirpe del Egeo".

2º "Sin aves no hay paraíso".

3º "El cómic español".

4º "Asturies tien nuevu rei".

5º "Wild West Trigo's".

6º "Arde Troya".

Individual adulto:

1º "Samara (la niña del pozo)".

2º "Sacatún".

3º "Vaya huevos que tengo".

Premios especiales:

1º "Casi reales".

2º "Madagascar".

Bares y comercios:

1º "Hotel-bar Solymar".

2º "El Corner".

3º "Montesol 2.0".

Grupo infantil:

1º "The Magic Wonka".

2º "Cué Space".

3º "Pegasus Fantasy".

4º "El mundo de xamax de los xamaxes".

Individual infantil:

1º "Lechuza real".

2º "Caperucita y el lobo".

3º "La niña del exorcista".

Premios al entusiasmo y la ilusión:

1º "Fiesta ochentera".

2º "Las flechas del amor".

3º "Con ocho bastaba".

A la entrega de premios siguió una verbena, con «Orquesta Pasito Show» y Dj Cardeo.