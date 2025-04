¿Por qué quienes ganan premios Princesa de Asturias nunca se llevan la escultura en la ceremonia y se la mandan por mensajero a casa?

De verlo en el Teatro Campoamor a través de los medios de comunicación a sostenerlo en sus propias manos la cosa cambia. Los alumnos del instituto El Sueve de Arriondas tuvieron este martes la oportunidad de saber por qué las personas que ganan el Premio Princesa de Asturias no se llevan la escultura de Joan Miró en la ceremonia y se la mandan después por mensajero.

La razón es que es un premio de peso: ocho kilos, explicó Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación, durante su visita al centro educativo parragués para mantener un encuentro con los jóvenes de Bachillerato. Una visita en la que reveló algunos de los "secretos" que rodean a estos prestigiosos galardones.

Sanjurjo fue recibida en el hall del instituto por las profesoras Desirée Fernández y Carmen Álvarez, junto a los alumnos Irene Soto, María Díaz, Jorge Bode, Andy Cardín y Vicente González, quienes la guiaron en un tour por los pasillos para mostrarle algunos de los proyectos en los que han estado trabajando en los últimos meses.

Durante el recorrido, pudo contemplar una pequeña recreación del Teatro Campoamor con su emblemática alfombra azul, los logros del centro, y diversos trabajos que recopilaban información sobre la Fundación, sus premiados o los Pueblos Ejemplares de Asturias, esperando que algún día Arriondas se encuentre entre ellos.

El acto principal tuvo lugar en la biblioteca, con la asistencia de un buen número de estudiantes, así como del alcalde de Parres, Emilio García Longo; la concejala de cultura, Rosario Huelga, y el cronista oficial del concejo, Francisco Rozada.

Teresa Sanjurjo compartió su trayectoria profesional, que calificó de "apasionante", aunque no exenta de dificultades. Nacida en Madrid en 1972, nunca imaginó que acabaría al frente de una de las fundaciones más prestigiosas de España.

"Yo quería estudiar latín y griego, pero mis padres descartaron la idea, así que estudié derecho y empresariales que tenían más salida. Lo saqué bien y después me preparé la oposición de abogado del Estado, pero no la aprobé. Sentía que estaba un poco perdida hasta que un día, en la radio, escuché hablar sobre un máster en gestión de fundaciones", relató

Aquel giro en su camino la llevaría a adentrarse en este sector y, con esfuerzo y mucha dedicación, logró que la contratasen en la Confederación Española de Fundaciones, en la que realizó sus primeras prácticas y, más tarde dirigirla. Finalmente, en 2009, llegó a Asturias como directora de la Fundación Príncipe de Asturias, cargo que mantiene hoy: "Se pueden hacer las cosas. Es difícil porque se sufre un poco y hay que trabajar mucho, pero se puede", trasladó a los estudiantes.

La Fundación y los Premios

La Fundación Princesa de Asturias cuenta con 45 años de historia y entrega galardones que, en palabras de Sanjurjo,"representan lo mejor de las personas. En un momento en el que este mundo está tan lleno de ruido, nosotros buscamos a las personas o instituciones en los que merece la pena fijarse. Poder conocerlas es impresionante".

Durante el encuentro, la protagonista de esta jornada explicó cómo funcionan los premios y la magnitud de la organización que los sustenta y que actualmente cuenta con 26 miembros y un presupuesto anual de 7 millones de euros. Además, destacó la confianza y el valor de la entidad y de las actividades y encuentros que desarrollan durante esas semanas: "El premio en metálico son 50.000 euros por categoría, pero los galardonados no vienen por el dinero, que es una cantidad pequeña, sino por lo que ocurre aquí", remarcó.

Ahora, en abril, la Fundación entra en una etapa clave: comienzan las reuniones de los jurados, formados por unas 150 personas independientes, que durante ocho semanas deliberarán en Oviedo hasta elegir los premiados de la edición.

En el acto también se hizo hincapié en la importancia de acercar la obra de los premiados a la ciudadanía, especialmente a los más jóvenes, a través del programa educativo "Toma la palabra", por el que han pasado cerca de 56.000 estudiantes. En ese sentido, desde el IES El Sueve le trasladaron la petición de llevar alguna de esas actividades al concejo, a lo que la directora de la Fundación respondió con comprensión: "No es fácil llevarlo a las alas y sé que es importante, lo sé bien, porque yo soy de Castropol, de la otra ala. Pero tomo nota".

Anécdotas y curiosidades

Teresa Sanjurjo compartió con los alumnos algunas de las anécdotas más llamativas que ha vivido en estos años. Entre ellas destacó como "la más emocionante" la protagonizada por el ingeniero estadounidense Hugh Herr, Premio de Investigación Científica y Técnica de 2016, cuando cortó sus pantalones en Avilés para mostrar a un niño como funcionaban sus piernas biónicas.

Como "la más loca", recordó la visita de la Selección Española de Fútbol en 2010, tras su victoria en el Mundial de Sudáfrica. Y en cuanto al discurso que más le ha gustado por lo emotivo y reflexivo, citó el de la bióloga Sandra Myrna, Premio de Investigación Científica en 2019.

Los recuerdos también caben en una maleta y, por ello, la directora de la Fundación trajo consigo en su vista algunas interesantes reliquias como la reproducción del primer discurso del Rey Felipe VI del 3 de octubre de 1981, cuando tenía 13 años y aún era Príncipe de Asturias. También mostró a los alumnos otros elementos simbólicos como el diploma del Premio de la Concordia de 2017, otorgado a la Unión Europea, y una de las esculturas que diseñó Joan Miró.

Por su parte, los jóvenes aprovecharon para hacerle preguntas y conocer más detalles sobre los galardones, como el hecho de que las categorías de Artes e Investigación Científica y Técnica son las que más candidaturas reciben: "En Artes, porque es un premio muy amplio que puede abarcar desde una actriz a un músico. Y el de Ciencia, es un premio muy competido porque desde hace 14 años nos hemos adelantado al premio Nobel", explicó.

También se abordó la evolución de la presencia femenina en los premios y por qué a día de hoy tan solo son 69 las mujeres premiadas frente a 286 hombres: "Cuando empezó no había mujeres ni en el jurado, ni en el patronato, ni en el gobierno, ni como premiadas. No había candidatas porque entonces no tenían visibilidad y posibilidad de desarrollo profesional. Con suerte los premios evolucionan al compás de la sociedad", concretó. De hecho, el porcentaje de las candidaturas femeninas ha aumentado de un 7 a un 25 por ciento, y la Fundación trabaja activamente para aumentar esa cifra.

Los alumnos también descubrieron aspectos más personales de Sanjurjo, como su afición por los frixuelos o su pasión por los Legos, con los que ha llegado a construir piezas tan complejas como el Halcón Milenario de Star Wars.

Tras el encuentro, los estudiantes valoraron la experiencia como muy entretenida y enriquecedora, "la mejor charla del año": "La ronda de preguntas ha sido lo más divertido, y me ha sorprendido lo que ha contado de la emoción que sienten los premiados cuando llegan aquí", apuntó Daniel Martín, "estamos muy agradecidos por su visita, es muy interesante", señaló Irene Soto.

Teresa Sanjurjo se despidió del centro "encantada", mientras alumnos y profesores parragueses confían en volver a disfrutar de su compañía pronto. Quién sabe si con una nueva actividad vinculada a los Premios, con más historias que inspiren o quizás con Arriondas celebrando el título de Pueblo Ejemplar de Asturias.