No habrá puente provisional en Ribadesella y esta es la razón

"Seguimos sin tener información de ningún tipo de la obra del puente de Ribadesella, a pesar de que mandamos varios escritos de manera oficial solicitándola". El alcalde riosellano, Paulo García (PP), asegura que no entiende el "oscurantismo" de la Delegación del Gobierno en Asturias en torno a unas obras que llevan dos años paralizadas y que la titular de ese departamento, Adriana Lastra, prometió en varias ocasiones que se reanudarían en marzo.

Paulo García remitió notificaciones por vía oficial los días 13, 21 y 27 de febrero, solicitando información sobre las obras y sobre la reunión previa comprometida por Adriana Lastra para hablar sobre los problemas de tráfico que acarrearán los trabajos. Además, el Alcalde llamó varias veces por teléfono y envió mensajes por WhatsApp a la delegada gubernamental y no tuvo contestación. "No sabemos absolutamente nada; ni si habrá semáforos o señalistas, si hará falta la presencia de la Policía local… La incertidumbre es grandísima", clamó. "No llegaron los informes que solicitamos sobre el estado de las pilastras del puente", resaltó. El Gobierno central aseguró que el mal estado de las pilastras hacía necesario y urgente rehabilitarlas. "Tampoco llegaron los informes militares sobre la posibilidad de habilitar un puente alternativo", señaló.

"No están cumpliendo nada de lo que dijeron. Aseguraron que las obras empezarían en marzo, e incluso presentaron un cronograma", recordó García. Aseguró que tiene muchas dudas: "¿Empezarán las obras antes de Semana Santa?, porque lo lógico a estas alturas sería que empezaran después. ¿Pararán en junio como se prometió? ¿Habrá carril alternativo? Estamos a ciegas, y no será por no haber pedido información". El Alcalde está preocupado, "especialmente", por la posibilidad de que no haya un paso alternativo sobre la ría del Sella. Si finalmente no fuera posible construir un puente provisional, sería "un desastre" para Ribadesella. "Significaría hundir económicamente la zona de la playa, donde están muchos negocios, hoteles, bares, el polideportivo, la cueva de Tito Bustillo, el instituto…".