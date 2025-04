Ribadesella estalla ante la falta de puente alternativo: "Es un atropello a los riosellanos que no se puede consentir"

Ribadesella estalla tras conocerse que no habrá un puente alternativo durante el corte de tráfico previsto en el actual viaducto que conecta la villa y la playa, debido a las obras previstas de remodelación. La decisión, que deja al concejo dividido en dos durante al menos 15 semanas, ha generado un profundo malestar entre los vecinos, con reacciones que no han tardado en llegar desde distintos sectores.

Tal y como adelantaba ayer LA NUEVA ESPAÑA, los ingenieros han descartado las tres alternativas para tender un viaducto provisional por su "complejidad" y porque privaría al Ejército del único puente del tipo Mabey disponible "dado el esfuerzo realizado en Valencia tras la dana y que se prevé continúe por un plazo de tiempo prolongado", según fuentes de la Delegación del Gobierno en Asturias.

Esta explicación ha causado sorpresa e indignación, sobre todo en el Ayuntamiento: "No tenemos ninguna comunicación oficial al respecto, solo sabemos lo que hoy publica la prensa", aseguró el alcalde, Paulo García. Aun así, al ser preguntado por ello, fue tajante: "Si es así, es un atropello a los riosellanos que no se puede consentir".

García recordó que hace casi cien años, cuando se construyó el actual puente, sí llegó a instalarse un paso alternativo. Por ello, no entiende que ahora, en pleno siglo XXI, no se pueda ejecutar algo similar: "Soluciones hay, otra cosa es que no quieran asumir el coste económico que supone, mostrando una insensibilidad total a la repercusión que tendrá esta decisión sobre las vidas de los vecinos”, denunció.

El regidor riosellano también criticó que se publicarán los detalles del plan de movilidad que se pretende activar para el periodo de obras sin contar con el Ayuntamiento. “Hacerlo sin contar, coordinarse o, al menos presentarlo al Ayuntamiento afectado dice mucho de talante de quien ostenta un cargo de servicio público como es el de Delegada del Gobierno de todos los asturianos”, lamentó. Añadió además que ha enviado varias solicitudes oficiales de reunión e información a Adriana Lastra, sin haber obtenido respuesta.

García aprovechó para subrayar que, mientras el PSOE gobernaba en Ribadesella, siempre se plantearon obras en el puente manteniendo un carril abierto, lo que contrasta con el planteamiento actual cuando quien gobierna en el concejo es la coalición formada por PP y Foro: "Qué casualidad que ahora que ya no gobiernan dejar un carril abierto sea imposible y que la decisión de todo un Ministerio sea cortar durante cuatro meses el tráfico, que por supuesto será más tiempo. ¿De verdad que la solución de todo un Ministerio es cortar quince semanas el puente? Que la política sectaria se lleve por delante a todo un pueblo, sin más, es injustificable".

El regidor exige que se estudien otras alternativas viables para una obra que se adjudicó en 2022 y que califica de "despropósito": "No se ha cumplido nada de lo previsto". Dijeron que no había dinero y fue cuando planteamos la posibilidad de que se hiciera a través de los recursos y profesionalidad del Ejército. Si el Ejército no puede, hay otras opciones, solo es cuestión de dinero y de voluntad política. No nos quedaremos de brazos cruzados viendo cómo se llevan por delante las formas de vida de los vecinos”, advirtió.

Por el momento, se desconoce la fecha de inicio de unas obras que debieron comenzar en el mes de marzo.

Los riosellanos, preocupados y enfadados

Desde Delegación de Gobierno se ha anunciado la puesta en marcha de autobuses lanzadera que conectará ambas orillas del río cada media hora entre las 6:15 y las 21:45 horas. Pero esta solución está lejos de contentar a los afectados.

Los comerciantes, indignados, califican la noticia como "decepcionante". Muchos temen por el impacto que la falta de un puente alternativo tendrá en sus negocios, que podría suponer "la ruina".

"Es una faena. Lo que pretenden hacer es un parque que no va a solucionar nada", señala Luis del Río, que regenta un negocio de alimentación en la villa y que verá afectada su logística de transporte, ya que realiza envíos a la zona de la playa. "El rodeo nos puede suponer un coste que igual no podemos permitirnos y perderemos clientes".

Los vecinos que cruzan a diario el puente en coche para acudir a sus trabajos también se muestran preocupados por esta medida. Algo que ocurre, por ejemplo, en la clínica veterinaria local, situada en la villa, cuyos trabajadores residen al otro lado del río, donde también se prestan servicios en explotaciones ganaderas.

Los ganaderos y agricultores también se verán perjudicados. Aunque se permitirá por excepción la circulación de vehículos agrícolas por la A-8, los rodeos supondrán un obstáculo añadido: "Todo son problemas desde que anunciaron la obra y lo vamos a pagar todos", lamenta Jose Blanco.

En el plano sanitario, se prevé la instalación de una ambulancia medicalizada en la zona de la playa para la atención de urgencias graves y facilitar el traslado de pacientes. No obstante, los propios profesionales advierten que esta solución sería "insuficiente" para atender las emergencias.