Seis años después, sigue sin resolverse el conflicto urbanístico de El Barrigón en La Isla (Colunga)

En 2019, el Ayuntamiento de Colunga paralizó una obra en La Isla por problemas con la licencia. Se trataba de la reforma de El Barrigón, un antiguo albergue donde se proyectaban varios apartamentos. La promotora había solicitado permiso de rehabilitación que implicaba conservar la pérgola original del edificio. Sin embargo, la estructura se derribó levantándose en su lugar una nueva sin contar con la autorización pertinente. Aquel hecho abrió un conflicto urbanístico que, seis años después, sigue sin resolverse, causando malestar entre los vecinos de la localidad.

Un informe de la Policía Local ya había alertado en su momento sobre la "demolición total" del inmueble, mientras que el expediente municipal señalaba que no se trataba de una rehabilitación, sino de una obra de nueva planta, prohibida en esa parcela según las normas subsidiarias del concejo. Desde la oposición, el PP acusaba entonces a los promotores de haber aprovechado los días concedidos para asegurar la zona y continuar las obras.

El caso acabó en los tribunales y el fallo destacó que no solo la obra era ilegal, sino que no se podía legalizar y debía demolerse. La sentencia obligaba a retirar la estructura y restaurar el terreno, algo que aún no se ha cumplido, a pesar de que el propio Consistorio había redactado un proyecto técnico de demolición y acordado su ejecución subsidiaria.

Los vecinos denuncian ahora que, tras años de espera, el solar se ha convertido "en un foco de suciedad y abandono" y acusan al actual equipo de gobierno de dejación de funciones: "Es una vergüenza", afirman. Por su parte, desde el PP local también critican la situación, denunciando que el alcalde ha retrasado la ejecución de la sentencia: "Es un esperpento ver el estado actual de la obra que afecta a los vecinos del entorno y a la imagen de Colunga en general", lamentó Justino Pérez. "Hay una sospechosa rebeldía y connivencia del alcalde con los responsables de la obra ilegal", añadió.