El mundo a escala de Javier Espina: "Empecé haciendo un hórreo y luego me piqué"

El piloñés Javier Espina Coya siente una curiosa fascinación por los hórreos y paneras, una pasión que no sorprende al saber que su pueblo natal, Espinaréu, alberga la mayor concentración de estas emblemáticas construcciones asturianas. Tras jubilarse, comenzó a dedicar su tiempo libre a una singular afición: crear maquetas que rinden homenaje a este valioso legado histórico y arquitectónico.

Espina, que es un gran conocedor de estas edificaciones etnográficas, regresó a la localidad piloñesa después de años dedicado a la banca en Gijón. Inspirado por el entorno que lo rodeaba, encontró en este hobby una forma de reconectar con sus raíces y preservar en miniatura el patrimonio de su tierra: "Empecé haciendo un hórreo y después una panera, luego me piqué", confiesa, es algo que le entretiene mucho. "Me siento en el taller un rato y hago pieza a pieza, reproduciéndolos tal cual son pero a escala".

Sus maquetas, elaboradas con materiales naturales como madera de castaño, piedra y barro, reproducen con gran precisión construcciones típicas de distintas zonas de Asturias, así como del norte de León y Galicia. Espina ha representado una decena de modelos, como una panera de "estilo Villaviciosa", de los siglos XIV y XVI con elementos decorativos del Románico, de estilo "Carreño", más tardío y barroco, también un "Beyusco" típico de Ponga con tejado a dos aguas, un hórreo con cubierta vegetal inspirado en Somiedo o uno con techo de pizarra, característicos del occidente asturiano.

La última incorporación a su colección personal es un tipo de hórreo menos conocido, aunque bastante común: el de pared de "cebatu" con paredes blancas: "Ante la escasez de buenas tablas de castaño para las colondras, a finales del siglo XIX y principios del XX, muchos propietarios optaron por hacer las paredes con el típico entramado de varas de avellano que posteriormente revocaban con una capa de barro y remataba con cal", explica.

Cada maqueta es una obra de artesanía que cuenta con miles de piezas y que refleja hasta el más mínimo detalle. Desde los pegoyos con sus pilpayos, hasta las trabes, colondres o las tejas, todo está hecho a mano de manera minuciosa: "Lo más cansado y complicado son las tejas. Cada hórreo lleva entre 1.500 y 2.000, y muchas se rompen, quedan torcidas o no sirven", comenta.

Se trata de un trabajo que puede completar en pocos días o extenderse durante meses, el piloñés trabaja "a su ritmo" y sin prisas: "Depende del tiempo que le dedique tardo más o menos. Hay maquetas que tardé un año en acabar y otras que hice en dos días", cuenta. Su dedicación es máxima en todas, y queda reflejada en los detalles que incorpora, como por ejemplo carros del país, mazorcas, herramientas tradicionales o incluso un llagar, recreando el entorno que rodeaba antiguamente estas construcciones.

Además, de estas edificaciones a escala en su forma más tradicional, Espina ha diseñado una maqueta desmontable que permite comprender cómo se construyen los hórreos: "Es una forma de mostrar todo el proceso, desde la elección de la madera en el monte hasta el montaje de las piezas", señala. Para él, estas estructuras etnográficas son "una imperfección perfecta", describe.

Su dedicación con el patrimonio local y regional no se limita a la labor artesanal en su taller. Javier Espina forma parte de la Asociación Amigos de Espinaréu con la que pone en valor los elementos etnográficos de su localidad, y colabora activamente con la Asociación del Hórreo Asturiano: "Me gusta transmitir todo esto porque se está perdiendo", lamenta, "la gente mayor desaparece y con ellos, muchas tradiciones. Es una pena que no se valore más".

Su conexión con estas construcciones también es personal, y es que el propio Espina conserva un hórreo del siglo XVII, una de las joyas históricas más antiguas de Espinaréu. Según cuenta esta afición es mucho más que un pasatiempo: "Es algo bonito que me entretiene y que valoro mucho", concluye.