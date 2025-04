"Posada en caras", la exposición que retrata el alma de un pueblo

David Concha es todo un artista. Sabe rescatar la esencia de las personas a las que retrata. Su pasión por este arte y cuidado por el detalle se ven reflejados en cada trazo con el que va dando forma, en una lámina en blanco, a un alma que traspasa el papel a través de la mirada. Este llanisco, natural de Posada, ha querido rendir un homenaje muy especial al paisanaje de su tierra con una exposición que recoge cerca de cuarenta retratos en blanco y negro de sus vecinos. Con la sola ayuda del carboncillo, ha conseguido remarcar los rasgos más distintivos de cada uno, dando como resultado una auténtica galería de imágenes donde muchos pueden encontrarse y reconocerse.

Retratos de la parroquia de Posada / J. Quince

La muestra titulada "Posada en caras", que puede visitarse en el Centro Cívico de la localidad hasta el 9 de mayo, refleja el pulso de una comunidad mediante rostros bien conocidos, como los de los hosteleros de la sidrería Pablo's, de la Casa de comidas El Arco o de la cafetería El Parque; los hermanos de Deportes Sobrino, Maruja "la del Puente", Pepe "el Grillo", Fernando el médico del pueblo; Manuel el de la farmacia, Mary de la peluquería Imagen, y muchos más.

También hay espacio para los más pequeños y figuras ya desaparecidas como el político y jurista José Parres Piñera, el Padre Martín Remis, fundador del centro Don Orione, el propio sacerdote Luis Orione, o María Teresa Llaca, la recordada maestra motera que falleció en 2023 a los 103 años. Recuerdo especial también para su madre Josefina e incluso un autorretrato del artista "No soy muy fotogénico, pero creo que está bastante logrado", dice entre risas.

Retrato de María Teresa Llaca, conocida como "la maestra motera" / J. Quince

A pesar de la calidad técnica de los retratos, David Concha no se dedica profesionalmente al dibujo: "Es tan solo un hobby, algo que me gusta y me relaja y que sirve para evadirme", subraya. Su formación, de hecho, ha sido totalmente autodidacta, empezando a dibujar siendo tan solo un niño: "Tendría seis o siete años. Me gustaba ir a la biblioteca y ver libros viejos. Me inspiraba en los retratos de personas antiguas y también en cómics como los de Mortadelo y Filemón", cuenta.

Concha trabaja a partir de fotografías que él mismo toma o de pequeñas fotos de carnet que le envían: "Lo que hago es ampliar esas imágenes y los dibujo. A muchos les pido permiso, otros me lo piden a mí", resalta. A veces, los detalles alcanzan tal precisión que incluso él mismo queda reflejado en el propio retrato: "En uno de ellos, si te fijas bien, en las pupilas puede verse el reflejo de mi cámara".

Padre Martín Remis, fundador del Centro Don Orione de Posada de Llanes / J. Quince

Y es que con el paso de los años ha ido mejorando y perfeccionando su estilo. Utilizando una técnica minuciosa, con una clara intención realista, pueden apreciarse con nitidez los sombreados que aportan volumen, arrugas marcadas, texturas de la piel y detalles como los pelos de la barba o el brillo de los ojos. Cada uno de los retratos puede llevarle entre dos y tres días, dependiendo de la complejidad, aunque confiesa no encontrar mucha dificultad en el proceso: "Quizás el cabello rizado me cuesta más", sostiene.

Aunque "Posada en caras" es su exposición más íntima y sentimental, no es la primera. Ya el año pasado presentó otra muestra titulada "Retratos" con una treintena de dibujos de personajes conocidos del mundo de la política, el cine o la cultura como Gandhi, Paul Newman o la Madre Tersa de Calcuta. Ahora, en esta nueva muestra, ha querido centrar su mirada en la gente de su entorno, en quienes han dado vida a la parroquia llanisca generación tras generación: "Podría decirse que es un homenaje a mis vecinos", asegura.

Uno de los retratos de la exposición / J. Quince

David tiene su móvil lleno de fotos y su casa, repleta de dibujos. Son más de 200 retratos hechos a mano, cada uno con su historia y en cada rostro se vislumbra una parte del alma de Posada.