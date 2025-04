El PSOE de Llanes rechaza apoyar el Plan de Urbanismo por la "falta de transparencia" en su tramitación

El Grupo Municipal Socialista de Llanes ha denunciado "la opacidad y desorganización" de la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación (PGOLL) que impulsa el equipo de gobierno local. Los socialistas anuncian su negativa a apoyar el documento urbanístico, al considerar que no se les ha facilitado ni el tiempo suficiente ni la información necesaria para analizar con detalle el contenido del plan.

Según señalan desde el PSOE llanisco, la comisión para abordar la aprobación del PGOLL tuvo que ser convocada en dos ocasiones. En la primera, afirman, no se les entregó la documentación que obligatoriamente debe entregarse a todos los grupos. Critican que en la segunda, el volumen de documentos, compuesto por "cientos de documentos y miles de folios", exige un análisis detenido para el que no se ha contado con tiempo suficiente.

Además, denuncian que el bipartito, formado por VecinosxLlanes y PP, ha rechazado su solicitud de reunirse con el equipo redactor del plan, "el único que puede explicar con detalle lo que se presenta a aprobación".

Los socialistas también lamentan que no se haya dado respuesta a las alegaciones presentadas por particulares durante el proceso de información pública: "No acabamos de entender esta falta de transparencia no solo con nosotros que somos el único partido de la oposición, sino con el resto de vecinos y vecinas a los que no se contestan, hasta ahora, las múltiples alegaciones presentadas".

El PSOE sugiere que podría haber intereses particulares detrás de la tramitación del plan dada la actitud "inexplicable" del gobierno municipal, y acusan directamente al concejal de Hacienda y Ganadería, Xuan Valladares, de beneficiarse del documento, al incluirse recalificaciones de terrenos de su propiedad: "Reiteramos nuestro compromiso con la defensa del interés general y con una planificación urbanística sostenible que responda a las necesidades renales del concejo, desde el diálogo, la transparencia y la participación ciudadana", concluyen los socialistas.