El Sella, más limpio gracias a los alumnos del IES de Arriondas: "Este es nuestro río, no lo destruyas"

Concienciación y activismo por un planeta mejor. El IES El Sueve, de Arriondas, se volcó ayer en la celebración de su primera Jornada del Medio Ambiente, una iniciativa impulsada por el departamento de Biología del centro con motivo del Día Mundial de la Tierra. La propuesta, dirigida al alumnado de todos los niveles salvo segundo de bachillerato, inmerso en la preparación de la PAU, incluyó una multitudinaria actividad de recogida de residuos en el río Sella.

Exposiciones, talleres, charlas, documentales, ginkanas y hasta un pincheo al aire libre conformaron un programa cargado de contenido sobre biodiversidad, sostenibilidad y el papel que juega el ser humano en los ecosistemas: "Queríamos hacerlos partícipes y que reflexionaran, poniendo de relevancia en la zona rural que el planeta Tierra es el que nos sustenta y que hay que cuidarlo", explicó la profesora Beatriz Valdés.

"Muchas veces ni lo piensan y dan por hecho que la naturaleza está aquí y va a estar siempre, pero si no forman parte de ella y no la protegen, no va a ser así", añadió su compañera Teresa Pareja, subrayando el objetivo último de la jornada: encarar el entorno con una mirada crítica y consciente.

En esa dirección se orientaron todas las actividades, organizadas en colaboración con entidades como Proyecto Roble, Greenpeace, la Asociación en Defensa de las Abejas del Principado de Asturias (ADAPAS), la empresa BirdWatching o las guardesas del Anillo de Picos, Kris Montero y Carlota González. El mensaje era claro: el medio ambiente importa, y también se educa desde el aula.

Uno de los ejes temáticos fue la importancia de los insectos polinizadores, cuya supervivencia está comprometida por la acción humana, incluso en entornos rurales. A través de una exposición sobre la historia de la apicultura, la proyección del documental "El diario de una abeja" y una charla del apicultor Féliz Méjica Pérez (ADAPAS), el alumnado pudo acercarse a una problemática silenciosa, pero vital.

Los alumnos posan tras una de las actividades. / J. Quince

La teoría se combinó también con la práctica, algo que agradecieron los más pequeños del centro que aprendieron jugando: "Hicimos una gincana relacionada con la película y aprendimos que los insectos polinizadores son muy importantes para nosotros, tenemos que valorarlos", contó Martín García, de primero de la ESO.

En cuarto curso el reto fue construir hoteles para insectos reutilizando materiales como pajitas, corchos de sidra y otros elementos naturales en el aula de Tecnología: "Nosotros creamos un hotel para insectos, le pusimos tejado, un bote de serrín y hojas para que se alimenten, una zona para que dejen sus huevos, o un escondite para protegerlos de los insectos más grandes", explicó Carla Ojeda, representante de uno de los grupos.

El buen tiempo acompañó y permitió llevar a cabo paseos ornitológicos que disfrutaron los alumnos de primero de bachiller y tercero de la ESO junto a Joaquín López y Arantxa Marcotegui, de BridWatching. También hubo espacio para un taller de elaboración de jabones y para poner a prueba la visión periodística de los chavales con una entrevista a la artesana Paz Mesa con motivo de la exposición "Entretejiendo artesanía textil y economía circular en Asturias".

Pero la jornada no se limitó a cuestiones ecológicas o medioambientales, sino que abordó también la educación financiera. Ana Regina Pérez y Tania Monteserín, estudiantes de la Universidad de Oviedo, ofrecieron una charla a los estudiantes enmarcada en el proyecto Fineduca: "La idea era informarles sobre cómo ahorrar, invertir y cómo manejar su dinero para el futuro. Los temas financieros son algo de lo que no se suele hablar en las familias y tampoco en los colegios", explicaron

El broche final lo puso Jorge Consuegra, activista de Greenpeace. En su ponencia, repasó algunas de las campañas más emblemáticas de la organización, como la defensa de las ballenas o la protección de las abejas, y destacó la importancia de actuar frente a las injusticias, recordando a grandes referentes como Mahatma Gandhi o el movimiento del Feminismo: "El valor de movilizarse y no quedarse quieto frente las injusticias es algo que puede condicionar mucho el mundo. Hay diferentes formas de intervenir en el activismo, pero todas son igual de válidas y de importantes", señaló

Consuegra también preparó una de las actividades más esperadas del día: la limpieza de los márgenes del río Sella bajo el lema: "Este es nuestro río, no lo destruyas". Más de 150 alumnos participaron en cuadrillas, armados con guantes y bolsas de basura, en una recogida de residuos que buscaba abrir los ojos a la realidad que atraviesa el entorno fluvial.

"Nuestro río es un ecosistema muy importante, en una zona tan sumamente masificada por el turismo, donde es necesario que todo el mundo haga una reflexión. Por ejemplo, ahora mismo hay escasez de salmones y a lo mejor hay que preguntarse por qué antes subían encantados por el río y hoy todo el mundo se queja de que el campanu no sale", reflexionó Beatriz Valdés.

La primera Jornada del Medio Ambiente fue un éxito en el IES parragués, donde tanto profesores como alumnos valoraron muy positivamente esta experiencia de aprendizaje colectivo y acción ciudadana. La iniciativa deja abierta la puerta a futuras ediciones que sigan sembrando conciencia y compromiso ambiental desde las aulas.