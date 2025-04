Tres localidades de Piloña reclaman la reparación de las carreteras locales: "Fue un compromiso del alcalde"

Vecinos de Ovana, San Martín y Caperea, en el concejo de Piloña, han alzado la voz para reclamar al Ayuntamiento el arreglo urgente de las carreteras municipales que los conectan sus pueblos con la AS-254. Denuncian el grave deterioro del firme y recuerdan que la intervención fue en su día un compromiso del propio alcalde, Iván Allende.

"Reivindicamos la mejora de las tres carreteras. Va a hacer tres años desde que nos prometieron que lo iban a hacer, y la verdad es que tienen mucha necesidad", explicó Marta Vena, una de las vecinas afectadas. "Pedimos por favor que lo hagan, tenemos el derecho", insistió y lamentó que "no les queda otra" que recurrir a los medios para ser escuchados, ante la falta de avances por parte del Consistorio.

Los desperfectos detallan, afectan de forma diversa a cada localidad: en San Martín, los argayos amenazan la estabilidad del vial, en Caperea, los baches son tan profundos que obligan a los conductores a sortearlos con maniobras arriesgadas, y en Ovana, el asfalto se muestra destrozado en numerosos tramos: "Los bordes de las carreteras están llenos de hierba y de barro cuando llueve. No sabes donde está la cuneta", advierten y subrayan el riesgo que esto representa.

Estado de las carreteras de Piloña / J. Quince

"La carretera está imposible, especialmente desde el barrio de abajo al de arriba de Ovana porque está hundida", denuncia Guadalupe Rodríguez, quien también tiene una vivienda en la zona. "Yo tengo un coche alto, pero quien tenga uno bajo puede dar con el suelo, el asfalto ya no existe", critica y asegura que ya ha tenido que asumir reparaciones costosas por el estado de la carretera.

Ambas vecinas, acompañadas por otros quince residentes, recuerdan que en agosto de 2022, antes de las elecciones municipales, el regidor prometió que en dos años se rehabilitarían los accesos a los tres núcleos de población, empezando por Ovana, seguido de Caperea y, finalmente San Martín: "Pero no parece que tengan intención de arreglarlas ahora porque tienen otras prioridades. El problema es que no podemos más", lamentan.

La queja vecinal también pone en evidencia la contradicción en los continuos mensajes institucionales que animan a revitalizar las zonas rurales: "No podemos estar reivindicando que los pueblos se pueblen para después jugarte tu propia seguridad", reprocha Rodríguez.

Estado de las carreteras de Piloña / R. J. Q.

Insisten en que no se trata solo de una cuestión de comodidad, sino de necesidad. Por la carretera de Ovana, calculan, transitan una treintena de coches al día, entre ellos los de cuidadores que atienden a personas dependientes y que suben y bajan tres veces al día. En San Martín, además, hay alojamientos rurales cuyos visitantes, no ocultan su sorpresa al comprobar el mal estado de la carretera y preguntan si no hay otra forma de acceder al pueblo.

Los vecinos reiteran su petición de intervención urgente, tras más de veinte años sin una mejora integral de estos viales, y reclaman una actuación urgente que garantice la seguridad y calidad de vida en estos tres pueblos del concejo de Piloña.