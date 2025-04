"Por la supervivencia de los pastores, ganadería sí, lobos no", reivindicación en Onís aprovechando el paso de La Vueltina

Chamo Asprón, vecino del núcleo rural de Bobia Baju, en el concejo de Onís aprovechó el paso de la Vuelta Ciclista a Asturias, "La Vueltina", por ese concejo para lanzar una reivindicación, "Nuestro derecho a vivir en el pueblo con nuestros propios recursos o los pocos que nos quedan", sin aminorarse ante lo que pudieran pensar o decir algunos dirigentes políticos, denunciando una vez más la problemática del lobo y la cabaña ganadera.

"Señor Barbón: Para su información, cuando Felipe II firmó la primera licencia de derecho a la explotación minera del carbón, allá por el 1593, mis antepasados, desde mucho antes, ya ejercían el pastoreo como modo de vida. Por lo tanto, seguiré defendiendo nuestro legado como usted mismo dijo, 'caiga quien caiga'", expresó en sus redes sociales.

"Me veo solo con la pancarta sumido en una profunda tristeza. En un pueblo donde había cientos de animales, ya no quedan brazos de ganaderos para sujetar estás palabras: Por la supervivencia de los pastores, ganadería si, lobos no", expresó.

"Triste, pero es la realidad. Agradezco el apoyo de algunas autoridades que se detuvieron para hablar conmigo interesándose por la problemática del lobo, dándome ánimos", sentenció Asprón.