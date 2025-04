Vox suspende al Ayuntamiento de Cangas de Onís en materia de vivienda

La formación que lidera Vox en Cangas de Onís, critica con dureza al alcalde José Manuel González Castro en lo concerniente a política de vivienda en este concejo del Oriente del Principado de Asturias. "Nadie es ajeno más que González Castro al grave problema que aqueja a Cangas Onís y su concejo en el capítulo relativo a vivienda, con especial incidencia en los segmentos de población más vulnerables. ¿Qué ha hecho el PP para dar solución al problema de la vivienda? Nada, absolutamente nada", según exponen los de Santiago Abascal en su perfil de redes sociales.

"Las últimas viviendas sociales se construyeron en la legislatura 95/99 por iniciativa de Ángel D. Tejuca, entonces concejal independiente de urbanismo y hoy portavoz del Grupo Municipal de Vox", explican. "Por cierto, una de dichas viviendas, con la que está cayendo, permanece vacía, sin uso alguno desde hace más de quince años; es más Vox Cangas de Onís solicitó para solucionar una emergencia habitacional de una familia, madre y cuatro hijos de corta edad, a lo que el alcalde se negó poniéndose de perfil", señalan desde Vox Cangas de Onís.

"Al PP no le preocupa el problema de la vivienda y así en su programa electoral no dedica ni una sola línea al mismo. Es más, es el único partido político que no propone en su programa la construcción de una sola vivienda social. En fechas recientes, el consejero de Vivienda, señor Cofiño, ha firmado convenios con distintos ayuntamientos próximos, Parres, Ribadesella y Llanes, que tenían por objeto la construcción de viviendas sociales, siendo Cangas de Onís el único concejo ajeno a dichos convenios, lo que nos confirma, en cuanto a dicho extremo, una legislatura en blanco", abundan

"Para concluir, los que venían a solucionar problemas, no a crearlos, la ecuación quiebra, y lejos de solucionar el grave problema de vivienda, con su inacción lo han agravado, después de 16 años en blanco. Lo anterior confirma que el actual alcalde es, de lejos , el peor de todos los habidos desde la instauración de la democracia y sigue acumulando méritos al objeto de mantener tal calificación", sentencia la formación liderada en Cangas de Onís por Ángel Díaz Tejuca.