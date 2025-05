"Corren peligro de derrumbarse varias casas": los vecinos de Lastres exigen reparar el acceso al puerto

Preocupación, temor y malestar. Son tres sentimientos que dominan desde hace tiempo a buena parte de los vecinos de Lastres, en especial a los que residen o tienen sus negocios en las inmediaciones del acceso al puerto local y junto a la carretera AS-257, a la entrada de la localidad.

La razón de la intranquilidad es el inminente inicio del transporte de los bloques de hormigón con los que se reforzará el puerto llastrín. Son 398 bloques, la mayoría de 60 toneladas, que permanecen almacenados en Nava desde hace meses.

Una representación vecinal de Lastres se reunió ayer con el alcalde de Colunga, José Ángel Toyos (Foro), al que trasladó su inquietud. "Antes de que empiecen a bajar los bloques queremos que arreglen la bajada al puerto, que está deshecha, y la carretera de Colunga a la villa marinera, que tiene varios hundimientos. Ellos quieren bajar los bloques primero y arreglar después, pero corren peligro de derrumbarse varias casas, cinco o seis como mínimo", manifestaron.

"No soportará el peso"

Están "convencidos" de que el acceso al puerto, con varias zonas huecas y otras en mal estado, "no soportará el peso". De ahí su petición ayer al Alcalde de una reunión con responsables de la Consejería de Fomento, que impulsa el proyecto de mejora del puerto.

El regidor se puso ayer mismo en contacto con la Consejería para celebrar esa reunión. Toyos aseguró que siempre ha encontrado en el departamento que encabeza Alejandro Calvo receptividad, diálogo y transparencia.

Entre los presentes en la reunión de ayer figuraba Mari Luz Candás, jubilada de 78 años, que ya ha sufrido en primera persona lo que aventura que pasará si no se repara la carretera antes del traslado de los bloques. "En 2003, cuando las obras del alcantarillado, me agrietaron toda la casa y estuve varios años de juicios. Todavía tengo casa de milagro. Ahora no queremos ni dinero ni juicios, solo que no nos tiren las casas. Queremos garantías de seguridad y ver los estudios geológicos que deben tener hechos", señalaron los vecinos.

Varios de los presentes ya han anunciado que levantarán acta notarial del estado de sus viviendas y negocios antes de que comience el traslado de los bloques de refuerzo del puerto llastrín, cuyo inicio está previsto para mediados de este mes.

"Sabemos que inconvenientes va a haber, pero queremos que se minimicen al máximo. El problema es que no informan de nada, se está haciendo todo muy apuradamente y en el pueblo hay una intranquilidad creciente", manifestó uno de los asistentes a la reunión con el Alcalde.