Amieva, la "isla" asturiana donde no se fue la luz

El pasado lunes, mientras España entera se quedaba a oscuras por el apagón que golpeó a la península ibérica, en Amieva la luz seguía encendida. Mientras ciudades, pueblos y hogares de casi todo el país –salvo los archipiélagos de Baleares y Canarias, con sistemas eléctricos aislados– sufrían las consecuencias de la caída eléctrica, en este pequeño concejo del Oriente de Asturias los vecinos cocinaban, ponían lavadoras y seguían con su vida sin saber aún que eran una excepción.

La clave estuvo en la central hidroeléctrica de Campurriondi, que con una sola turbina en funcionamiento logró desconectarse de la red nacional y alimentar a siete pueblos de Amieva y a varias localidades de Sajambre, en León. Fue posible gracias a una maniobra técnica conocida como "modo isla", que permitió mantener el suministro eléctrico.

"En Picos de Europa tenemos cinco centrales hidroeléctricas y todas están conectadas a la misma línea, una línea de alta tensión propia de la que cuelgan Amieva y Sajambre", explica Sergio Herrero, jefe de zona norte de Altano Hidro S.A., la empresa responsable de la instalación.

Solo diez minutos

No era la primera vez que la planta, que se abastece de agua del río Dobra, activaba este protocolo. De hecho, lo utilizan al menos dos o tres veces al año durante labores de mantenimiento: "En condiciones normales esa línea está conectada a la red nacional, pero en ocasiones especiales nos desconectamos. Utilizando uno de nuestros tres generadores o turbinas eléctricas, simplemente mantuvimos la luz en esos pueblos", detalla Herrero.

Gracias a esta rápida intervención, el corte de luz apenas duró poco más de diez minutos: "Fueron cinco minutos los que tardamos en darnos cuenta de lo que pasaba. Contactamos con los centros de control que ya nos dijeron que era un problema a nivel nacional, y nos pusimos en marcha. Otros siete minutos más que tardó en arrancar la turbina y acoplarse, así que en total unos doce minutos", resume.

Vecinos como José Collado, residente en Vega de Cien, vivieron la jornada con una mezcla de sorpresa y alivio. Aunque escuchaban hablar del apagón en otras zonas del país, allí todo funcionaba con aparente normalidad: "No tuvimos problema porque teníamos la central cerca y tuvimos luz todo el día. No notamos mucho más que la falta de cobertura. De todos modos fue una situación rara sabiendo lo que estaba pasando. Primero la pandemia y ahora esto...", comentó.

Como el suyo, los pueblos de Carbes, San Román, Amieva, Cien, Argolibio y Campurriondi, lograron mantenerse encendidos. El resto del concejo, sin embargo, no corrió la misma suerte: "Aquí en Santillán o en Precendi por ejemplo, no había luz porque no pertenecen a la misma planta. Así que en mi caso tampoco tuve luz", apuntó Alberto Suárez.

Aunque la electricidad no fue un problema grave para la mayoría de los vecinos del municipio, la caída de las comunicaciones sí lo fue: "En el Ayuntamiento estuvimos dos días sin internet ni cobertura. Hasta el miércoles por la mañana que no se restableció", lamentó el alcalde de Amieva, Carlos Salazar.

Para algunos, la situación generó cierta inquietud, sobre todo por la incertidumbre. Pero en zonas rurales como esta, acostumbradas a "sentirse más aisladas", los vecinos reconocen estar más preparados. Esta vez, su propia energía los mantuvo como un faro en medio de la oscuridad.