La feria de primavera de Santillán busca reinventarse para no desaparecer

La feria de primavera de Santillán, en el concejo de Amieva, deja una cosa clara: es necesario reinventarse para no desaparecer. El pasado jueves, coincidiendo con día festivo, la localidad celebró una nueva edición de esta tradicional cita ganadera que, aunque sigue atrayendo numerosos vecinos, tratantes y profesionales del sector de la zona, acusa un evidente declive en la presencia de ganado.

En el recinto apenas se contaba una decena de animales, y se trata de una situación que ya viene prolongada de años anteriores: "Me temo que la feria está acabada. Si no llegó a bajar yo, casi no hay vacas", señala José Collado, vecino de Vega de Cien, que acudió con cuatro vacas y siete terneros. "Lo vendí todo menos una", apuntó satisfecho al menos con las ventas.

La sensación general es compartida entre quienes conocen de cerca el sector ganadero."Cada vez hay menos. Esto se acaba y no hay vuelta atrás", afirma Alberto Suárez, concejal del ramo y también ganadero. Explica que "la gente vende en casa porque es más cómodo", y que la falta de relevo generacional está pasando factura en Amieva: "Este año hay 170 vacas menos en el concejo y poco a poco los ganaderos se están jubilando y no se dan de alta nuevos".

Uno de los principales problemas, según coincidían ayer en el recinto ferial, es la fauna salvaje. Aunque el lobo ha salido del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y el Gobierno del Principado ha anunciado que abatirá un total de 53 ejemplares, en el medio rural consideran que es insuficiente: "No toca siquiera a un lobo por concejo en Asturias", critican, calificando la medida de "ridícula".

"El lobo está matando a los pies de los pueblos", denuncian. De hecho, el edil de Ganadería ejemplificó la situación con un incidente reciente en el municipio. Hace dos noches, un vecino tuvo que lidiar frente a frente con un lobo que había atrapado en sus fauces a su perro de raza pastor alemán: "Lo tenía agarrado por el cuello y tuvo que andar tirándole piedras hasta que lo soltó. No es el único caso. Veremos ahora cuando se suban los animales al puerto a ver qué va a pasar", expresó.

Por la izquierda, Carlos Salazar, José Felgueres, Alberto Suárez y Paulo García / J. Quince

A pesar del descenso en participación ganadera, el día dejó algunas buenas noticias y es que las ventas fueron positivas y los precios, más que razonables. Las vacas se vendieron entre 1.100 y 2.500 euros y los xatos entre 650 y 950 euros: "Los precios de los animales no están nada mal, además este año no podemos quejarnos, el forraje no está muy caro y el pienso también bajó un poco", explicó Collado.

Conscientes de la necesidad de adaptarse, desde el Ayuntamiento apuestan por darle un nuevo impulso a la feria: "Si queremos apostar por Amieva, por la feria y por mercado, tenemos que hacerlo", señaló el alcalde Carlos Salazar, quien estuvo acompañado por el alcalde de Ribadesella, Paulo García, y el diputado regional del PP, José Manuel Felgueres.

En ese esfuerzo por revitalizar la cita, se ha ampliado la oferta con puestos de productos agroalimentarios, quesos de la zona, objetos de artesanía como velas y cuchillos, antigüedades, maquinaria agrícola y hasta vehículos de ocasión. El día, soleado y con buena afluencia de público, ayudó a cerrar la feria con optimismo de cara a futuras ediciones.