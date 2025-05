La ONCE reparte 800.000 euros en Lastres: "Cuando vi el número me dio algo, es un subidón tremendo"

La suerte ha vuelto a sonreír al concejo de Colunga, donde el sorteo del Sueldazo de fin de semana de la ONCE ha repartido este pasado sábado 3 de mayo un total de 800.000 euros. En número agraciado, el 67.293 con la serie 051, fue vendido en Lastres en 40 cupones, cada uno dotado con 20.000 euros.

"Cuando vi el número me dio algo. No vendí la serie, pero fueron 800.000 euros que no está nada mal", confesaba este domingo una emocionada Ana Granda Caravia, la vendedora que repartió la fortuna y que, además, es vecina de la localidad colunguesa.

"Estoy muy feliz y con un subidón tremendo. Esto te motiva a seguir al pie del cañón", explicaba Granda, quien destacaba que el premio ha estado "muy repartido" entre clientes habituales del concejo, especialmente de Lastres. La trabajadora, que este mes cumplirá dos años en el puesto, reconocía estar "en una nube".