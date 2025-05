El PP tilda de "despropósito inasumible" el cierre del puente de Ribadesella y exige al Principado una alternativa

El diputado regional del Partido Popular José Felgueres ha exigido este martes al Gobierno del Principado que defienda los intereses de los ciudadanos y rechace el cierre del puente de Ribadesella durante los cuatro meses que durarán los trabajos de rehabilitación y ampliación, algo que ha llamado "despropósito inasumible" para el concejo.

Durante una pregunta parlamentaria en la Junta General, el diputado popular destacó que se desconoce cualquier informe técnico que justifique la decisión del Gobierno, y añadió que es "falso" que sea la única alternativa posible, pero sí "la más barata": "La opción de apoyar el carro lanzador en estructuras independientes de las pilastras, con la que se podría mantener el tráfico abierto, es más cara", resaltó.

El parlamentario popular recordó que hace tres años, Adrián Barbón y la entonces ministra Ranquel Sánchez dieron a conocer el proyecto en un "insultante acto de propaganda para intentar engañar a los vecinos, dando a entender que Ribadesella contaría al fin con el tan esperado nuevo puente". Sin embargo, lamentó Felgueres, las obras anunciadas consisten en reparar el viejo puente.

Además, el diputado del PP señaló que con el posterior parón de las obras, basado en que las pilastras del puente estaban muy deterioradas, “se demostró que el proyecto del que tanto presumía Barbón, además de poco ambicioso, era una chapuza”, y cuestionó que se licitasen y adjudicasen los trabajos de reparación sin analizar previamente el estado de las pilastras.

Desde el Partido Popular mantienen que el cierre del puente de Ribadesella durante las obras se debe a una "decisión política" del Gobierno y no técnica, como señalan que manifestaron varios ingenieros asturianos, y que ello ocasionará "graves perjuicios económicos" para los vecinos del concejo.

"Proyecto avalado por los mejores ingenieros del país"

A las críticas del PP, ha salido al paso el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno de Asturias, Alejandro Calvo, quien ha afirmado que el proyecto está "avalado por algunos de los mejores ingenieros de caminos de este país".

El consejero reprochó que el partido de la oposición no haya invertido "ni un euro" en la reforma del puente cuando gobernaba y que "lo responsable es explicar las cosas, no maximizar los problemas". Calvo recordó, además, que la ejecución del proyecto no es competencia del gobierno autonómico aunque sí el plan de movilidad diseñado para minimizar los efectos del cierre al tráfico previsto para este otoño.