La compra del Cine Colón, a juicio desde este lunes: Vox ve "disparatado" el precio, 855.000 euros

¿Pagó el Ayuntamiento de Cangas de Onís un precio excesivo por el edificio del histórico Cine Colón? ¿Hubo irregularidades durante la tramitación para la adquisición? Son las dos principales dudas a despejar en el juicio que comienza hoy en un juzgado de lo contencioso administrativo de Oviedo. El origen de la acción judicial está en un recurso de Vox contra la compra del inmueble, por el que el Ayuntamiento pagó 855.000 euros, una cifra "disparatada", según la formación denunciante, que cifra el valor "real" del edificio en 400.000 euros. Una cantidad muy alejada de los 869.500 euros en los que cifraron el valor del edificio los servicios municipales.

El juicio enfrentará una vez más a los dirigentes locales del PP, el alcalde, José Manuel González Castro, y Vox, el portavoz y único concejal, Ángel Manuel Díaz Tejuca. El primero defiende la legalidad de las actuaciones municipales, mientras que el segundo cree que ha habido varias ilegalidades e irregularidades.

Primero, los hechos: el equipo de gobierno incluyó en los presupuestos municipales de 2022 una partida de 870.000 euros para la compra del cine Colón. Ese mismo año solicitó dos créditos, uno de 600.000 euros y otro de 270.000 para cerrar la compra, ya que el Alcalde había alcanzado un preacuerdo verbal con la propiedad. Eso fue, según el concejal de Vox, "poner el carro delante de los bueyes", porque a su juicio debería haberse tramitado primero el expediente administrativo y un informe técnico oficial de valoración del edificio. "Cuando el Alcalde dictó providencia de inicio del expediente administrativo para vestir el santo, en 2024, ya estaba hecho el negocio", señala Díaz Tejuca. Fue una actuación "rayana en lo penal", añade.

En cuanto a la valoración del edificio por los servicios municipales, el edil de Vox calificó irónicamente de "casualidad" que se apartara únicamente en 500 euros de la cifra reservada por el equipo de gobierno en las cuentas. Sospecha que fue "para cubrirse las espaldas". Vox dispone de un informe de casi 400 páginas en las que se concluye que el edificio del cine Colón vale 400.000 euros. De ahí que el pago de 855.000 euros haya sido, en su opinión, una "presunta malversación de caudales públicos".

Destaca asimismo que no se ha demostrado la necesidad de adquirir el edificio. Pero, además, "si lo fuera, nuestro lema es: ‘la vaca por lo que vale’, no por más del doble. No hay por qué hacer ese regalo a nadie", expone Díaz Tejuca, que sostiene que existen además "infracciones" y "anomalías" dentro del expediente administrativo. Por ejemplo, la escritura se firmó en septiembre del año pasado, "antes de dar firmeza al acuerdo plenario" en el que se aprobó la compra. No fue firme hasta dos meses después, porque había opción al recurso administrativo, un derecho que ejerció Vox.

El regidor cangués, por su lado, considera "una pena que haya personas que se dedican a poner palos en las ruedas" para impedir una operación que considera "buena para los cangueses, un beneficio para el concejo y que, además, figuraba en el programa electoral" de su partido. Según González Castro, "eso no es hacer política". El Alcalde negoció durante seis años con los anteriores propietarios de inmueble. Mientras tanto, el equipo de gobierno sigue adelante con sus planes, que contemplan la "rehabilitación verde" del Cine Colón.

El Ayuntamiento adjudicaba hace solo unos días por 14.000 euros a un arquitecto local la redacción del anteproyecto para la rehabilitación del histórico inmueble. No obstante, el equipo de Gobierno ha encargado un estudio sobre el estado de conservación de la cubierta del edificio, situado en la céntrica calle José González Soto, a escasos metros de distancia de la Casa Consistorial. Solo una vez finalizado este estudio comenzará la redacción del anteproyecto.

El edificio, que tendrá capacidad para 500 personas, será ofrecido a los clubs y organizadores de actividades del concejo. Otro objetivo es convertir a Cangas de Onís en un destino turístico de congresos, un nicho de mercado que activa la temporada baja.