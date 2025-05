Cerrado el polideportivo de Colunga por la huelga de los empleados: denuncian "impagos y retrasos" en sus nóminas

Un cartel de "cerrado" ha sido la imagen que se han encontrado estos días los vecinos de Colunga que se acercaron al polideportivo municipal de Los Llanos. Un cierre justificado por la huelga del personal del centro que ha sido motivada por los "retrasos e impagos" de sus nóminas, según se informa en los carteles colocados en la puerta.

"Desde hace unos meses se vienen produciendo una serie de retrasos e impagos de las nóminas del personal de la instalación por parte de la empresa gestora", se puede leer en uno de los avisos que informan del motivo del paro.

El Partido Popular de Colunga ha responsabilizado directamente al Ayuntamiento de esta situación, al que acusan de una "gestión deficiente" del contrato de concesión: "Comienza con la falta de licitación y adjudicación del contrato vencido el pasado 28 de febrero. A pesar de la prórroga vigente, las facturas que corresponden a los meses de febrero, marzo y abril, no deberían estar pendientes de pago,” subrayaron los concejales Javier Brea y Justino Pérez.

Los populares critican que el equipo de gobierno no haya atendido las facturas pendientes correspondientes a los servicios ya prestados por la concesionaria, "a pesar de que, como indica la web municipal y ratificó el propio alcalde en el último pleno, el periodo medio de pago a proveedores es de 5,9 días", han señalado. Por ello, exigen el abono inmediato de los salarios atrasados y la convocatoria de un nuevo proceso de licitación del servicio.

Por su parte, el alcalde del concejo, José Ángel Toyos, ha respondido al partido de la oposición que la causa del problema se debe a que la empresa adjudicataria no estaría presentando las facturas "en tiempo y forma" y éstas, por lo tanto, no se podrían abonar: "La de febrero no nos la habían presentado, pero la de marzo la teníamos ya fiscalizada y lista, pero cuando intentamos adelantar el pago nos encontramos que había un embargo hacia la empresa", lamentó el regidor quien adelanta que ya están trabajando para volver a licitar el servicio.