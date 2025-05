Tenso pleno: Llanes se declara "libre de parques de baterías" con la abstención de los concejales del PSOE, que abandonan la sala para no escuchar la intervención final del Alcalde

El Ayuntamiento de Llanes vivió ayer otra tensa sesión plenaria, que terminó, como ya ha ocurrido en varias ocasiones en los últimos meses, con el abandono de los integrantes del Grupo Socialista antes de la intervención final del alcalde, Enrique Riestra (Vecinos por Llanes), quien calificó esa actitud de "falta de respeto hacia los llaniscos".

Hubo dos acuerdos especialmente destacados durante el pleno. El primero fue la declaración de Llanes como "concejo libre de plantas de almacenaje de energía de baterías", con el apoyo de las dos formaciones que comparten el gobierno local, Vecinos por Llanes y PP y la abstención del PSOE. El segundo, el rechazo de las dos mociones que presentaron Vecinos por Llanes y PP sobre la declaración de zonas tensionadas en el concejo. La división en este punto en el seno del equipo de gobierno propició que el PSOE tumbara ambas mociones, lo que supone que se han visto rechazadas las tres iniciativas presentadas en torno a esta materia en el Ayuntamiento de Llanes, ya que previamente Vecinos por Llanes y PP habían tumbado también la que presentó el Grupo Socialista.

La declaración de Llanes como concejo libre de parques de baterías surgió de una moción, en este caso conjunta de los dos partidos gobernantes. Durante la sesión se desveló que una empresa ha manifestado su intención de construir un parque de baterías en la localidad de Lledías (Lledíes). Tanto el Alcalde como el concejal de Urbanismo, Juan Carlos Armas (PP), manifestaron su frontal oposición n o solo a la propuesta de Lledías, sino a cualquiera otra que se presente en Llanes para construir parques de baterías.

Enmienda socialista rechazada

"Este concejo no es lugar adecuado para parques de baterías. No son compatibles con la forma de vivir de los llaniscos", manifestó Riestra. "Estas instalaciones deben instalarse donde se produce, no en poblaciones agrícolas o turísticas", remarcó Armas.

El PSOE presentó una enmienda de sustitución para oponerse únicamente al parque de baterías de Lledías, dado que el Principado está tramitando una ley sobre parques de baterías. "Estamos de acuerdo con el fondo, porque no queremos un parque de baterías en Lledías, pero no en la forma y sin haber estudiado antes las ventajas y los inconvenientes" de este tipo de instalaciones, defendió el concejal Esteban Amieva (PSOE).

El equipo de gobierno rechazó la enmienda socialista y aprobó la suya. Tras el pleno, el Alcalde manifestó su "sorpresa" por el hecho de que el Grupo Socialista pretendiera "dejar la puerta abierta a instalar parques de baterías en el concejo de Llanes".

En cuanto a las dos mociones sobre la declaración de zonas tensionadas al alquiler de vivienda, aun con ligeros matices, proponen lo mismo. Uno, que no se declaren zonas tensionadas al alquiler en Llanes hasta que se aclaren "los términos y medidas concretas" que implica esa declaración; y dos, que no se declaren zonas tensionadas hasta que se alcance "un acuerdo previo sobre dichas medidas con el equipo de gobierno municipal".

Competencia autonómica

El hecho de que Vecinos por Llanes se abstuviera al votar la moción del PP, y que esta última formación hiciera lo mismo con la de su socio de gobierno, unido al voto en contra del PSOE a las dos iniciativas provocó que las dos fueran rechazadas. ¿Qué implicaciones tiene todo esto? Ninguna, puesto que la declaración de zonas tensionadas es competencia exclusiva del Gobierno del Principado, por lo que puede sacarla adelante sin contar con el Ayuntamiento. No obstante, el consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, ha destacado que aunque la declaración es "irreversible", su intención es consensuar con los ayuntamientos las "medidas correctoras".

¿Por qué abandonaron el pleno los concejales socialistas? Ya lo han hecho en otras ocasiones, al considerar que la última intervención del Alcalde suele convertirse en un "mitin político", con continuos ataques al PSOE.