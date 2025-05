¿Por qué se inundó Colunga? Cayeron 67 litros por metro cuadrado en solo 6 horas, el mayor chaparrón del país (y así lo explica la Aemet)

Una gran tromba de agua (con acumulados de 73 litros por metro cuadrado en doce horas), provocada por la formación de nubes convectivas (de desarrollo vertical) favorecidas por la orografía de la zona. Esta es la razón por la que Colunga sufrió esta madrugada importantes inundaciones, que obligaron a cortar durante unas horas la carretera N-632.

Sobre Colunga cayó el mayor chaparrón del país. Entre las 20.20 horas de ayer y las 8.20 horas de hoy (doce horas) se registraron 73,6 litros por metro cuadrado, según los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a LA NUEVA ESPAÑA. La mayor cantidad de precipitación se concentró, no obstante, en seis horas, entre la 1.00 de la madrugada y las 7.00 de esta mañana: 67,2 litros por metro cuadrado. "La precipitación máxima en una hora fue de 23,4 mmm, es decir, de carácter fuerte, y la máxima registrada en 10 minutos fue de 5,6 mm, de carácter muy fuerte, pero lejos de ser torrencial, que requeriría 10 mm en 10 minutos", explica el delegado de la Aemet en Asturias, Ángel J. Gómez.

Según asegura el meteorólogo, en Colunga no se produjeron descargas eléctricas, por lo que no hubo tormentas. Simplemente, llovió y mucho durante horas. ¿El motivo? La formación de nubes convectivas (son las producidas por los movimientos verticales de las masas de aire) "con topes de relativamente poca altitud". "Los ecos de precipitación del radar no superaron los 5.000- 6.000 metros de altitud", detalla Ángel J. Gómez. Y eso provocó chubascos persistentes a lo largo de varias horas que acabaron por desbordar el río Libardón, en Colunga. "Al ser una cuenca pequeña y de elevada pendiente, su tiempo de respuesta en los caudales asociados a la precipitación es corto", apunta.

¿Y por qué se produjeron estos chubascos persistentes? Aquí viene la explicación técnica. "En superficie el viento era de norte, venía por tanto húmedo del Cantábrico y ascendía al encontrar las estribaciones de la sierra del Sueve. En niveles medios de la atmósfera (digamos a unos 3000 metros de altitud) el viento era del EsteSurEste, y había algo de inestabilidad vertical en la atmósfera, debido a una pequeña baja presión en niveles medios embebida en el seno de una vaguada. Las nubes convectivas aunque eran lentamente arrastradas en dirección Este-Oeste, se regeneraron durante varias horas en la zona de Colunga debido a la orografía de la zona", expresa Ángel J. Gómez.

Según los datos de hoy de la Aemet, Colunga es el punto de España donde más ha llovido este jueves (72,6 litros por metro cuadrado) y con mucha diferencia. Los siguientes registros son 32,8 mm en Formentera (Islas Baleares) y 22 mm también en Asturias, en este caso en Piloña.