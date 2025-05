Enrique Riestra: "No voy a cortarme al hablar de las barbaridades que hizo el PSOE en Llanes"

El alcalde de Llanes, Enrique Riestra, se pronunció este sábado sobre la reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº4 de Oviedo, que le condena a permitir el turno por alusiones en los plenos al portavoz de la oposición, Antonio Trevín (PSOE).

"Si bien yo no soy como otros que, cuando no están de acuerdo con una sentencia, piensa que hay grupos ultras detrás o llaman a los jueces ultras, no estoy de acuerdo con ella, pero asumo que es una interpretación natural", señaló el regidor quien insiste en que se trata de una resolución que es "una estimación parcial" y que "no es firme".

Riestra aludió a una posible malinterpretación de la sentencia por parte de los socialistas en el comunicado que emitieron el pasado viernes y avisa: "Lo que no va a evitar la sentencia, que es lo que creo que intentan, es que nombre al grupo político ante ciertas cuestiones. No voy a cortarme al hablar de las barbaridades que hizo el PSOE en Llanes", señaló. En ese sentido, se refirió a asuntos como la vivienda pública, el plan de urbanismo del concejo o el proyecto del Cinemar, temas en los que la oposición ha hecho constantes referencias.

"Es inevitable que, cuando hablamos de vivienda, mencione al PSOE con respecto a los 3 millones de euros que nos costó a los llaniscos el terreno rústico a precio de urbanizable, o que, cuando hablamos del plan urbanístico, nombre al señor que quiso hacer chalets en la maravillosa playa de San Antonio, o que, cuando ellos intentan torpedear un proyecto maravilloso como es el Cinemar, haga referencia a los 2 millones que los llaniscos empleamos en una maqueta gracias a la mayoría absoluta del PSOE".