El ángel de la guarda (a la carrera) del cura cangués Diego Macías

La inestimable ayuda de otro deportista evitó que Diego Macías Alonso, párroco de Santa María de la Asunción de Cangas de Onís, abandonase la XtremeLagos a causa de unos problemas de calambres en sus piernas. Este pasado domingo, el sacerdote lo hizo público en su perfil de redes sociales, agradeciendo la ayuda que tuvo para recuperarse y poder finalizar la prueba que organizó el Grupo de Montaña Peña Santa.

"Ayer -por el sábado-, en una carrera de montaña de 42 km cuando me faltaba 1 km para llegar a la meta, de repente los dos cuádriceps se me acalambraron y era incapaz de correr. Un corredor que venía delante de mí se dio cuenta de que tenía problemas, se me acercó y sacó del chaleco de hidratación este bote. Sin conocerme de nada, parando su carrera, no dudó en darme de lo suyo para ayudarme", explicó Don Diego, con le conocen sus feligreses y amigos.

"Este deporte tiene intrínsecos valores humanos que lo hacen especial. Al final en la vida, como en el deporte, el deportista y el deporte se definen por el corazón, no por los triunfos. Al final de la carrera, habrá gente que ha hecho un tiempo buenísimo, quedando en lo alto de un pódium, pero hay cosas que no las da ninguna medalla, y sin embargo, lo da un bote de vinagre", aseveró Macías, quien defiende los colores del Club Cangas de Onís Atletismo.

La prueba congregó a más de 800 deportistas y Diego Macías Alonso arribó a meta, ubicada en la plaza Camila Beceña, en pleno centro urbano de Cangas, después de emplear en el trazado 6 horas 21 minutos y 17 segundos. Acabó en el puesto 86º de la clasificación general -remontando desde el puesto 133º, al paso por La Güesera camino de los Lagos-, siendo trigésimo tercero en su respectiva categoría veterano A.