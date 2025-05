Carmen Lomana revela en Cuarto Milenio su experiencia en Garabandal durante una supuesta aparición: "Sentí pánico"

Carmen Lomana ha sido la gran protagonista del último programa "Cuarto Milenio", que presenta Íker Jiménez en "Cuatro". La empresaria, veraneante desde la niñez en Celoriu (Llanes), relató su viaje a la localidad de San Sebastián de Garabandal, en Cantabria, en el año 1961, donde vivió en primera persona entrar en trance a las cuatro niñas que aseguraban ver a la Virgen María y al arcángel San Miguel.

Lomana relató que acudió a Garabandal desde Celoriu, donde pasaba el verano, junto a su madre y un grupo de amigas y joven un sueco, "que era ateo". Era la primera vez que hablaba de aquella vivencia que la dejó impactada. "Sentí pánico", llegó a reconocer durante el programa.

"Yo tenía doce años. En un bar nos dijeron cuál era la casa de una de las niñas y allí fuimos", comento Lomana, quien recuerda a las pequeñas, un poco más jóvenes que ella, de unos 10 u 11 años, jugando en la calle, con rosarios en las manos y ropas viejas. "Cuando les preguntamos si habría esa tarde aparición, nos miraron y no contestaron", rememoró.

La empresaria fue testigo en primera fila de uno de los trances de las niñas, cuando ya anochecía. Les dijeron que las niñas habían salido corriendo hacia la iglesia, y allá fueron. Según Íker Jiménez le mostraba imágenes de la época de las visionarias y del pueblo, manifestaba con más fuerza su impresión: Lo recuerdo perfectamente, como si fuera ayer".

Relató que las niñas, con el rostro transfigurado y caras llenas de paz, caminaban con la cabeza totalmente doblada hacia arriba, sin mirar al suelo. También caminaban en otros momentos de rodillas, levitando, sobre caminos de piedras, en cuesta, a toda velocidad, sin hacerse daño alguno, tan rápido que Lomana perdió un zapato, y rezando en una lengua extraña que su madre identificó.

"Mi madre me dijo que lo que estaban hablando era latín, que estaban recitando el rosario en esa lengua. ¿Pero cómo iban a hablar esas niñas en latín? Recuerdo también que les pinchaban y no reaccionaban. Había un sacerdote haciéndole pequeños cortes en los brazos y ella ni se inmutaban", relató Lomana aún impresionada por aquella vivencia. "Las cosas que yo viví aquel día no se podían fingir, esas niñas estaban viendo a la Virgen", recalcó.

Lomana llegó a pedir a su madre que se fueran de allí, porque sentía "verdadero miedo, pánico". Contó, asimismo, el viaje de regreso a Llanes, en microbús. Todos en silencio casi todo el tiempo, "impresionadísimos". Incluso su amigo sueco, el ateo, "estaba sobrecogido", recuerda la empresaria. "Sabíamos que habíamos contemplado algo sobrenatural".