La plataforma contra la planta de biogás de Arenas de Cabrales afirma que suma más de 1.000 apoyos

La Plataforma Civil "No al Biogás en Arenas de Cabrales" asegura que ya cuenta con la firma de más de 1.000 vecinos y residentes. Representantes del colectivo han mantenido este martes una reunión con el alcalde, Jose Sánchez Díaz, y su equipo de gobierno, para solicitar información detallada sobre el proyecto de instalación de una planta de biogás junto al núcleo urbano de Arenas. La reunión, según la plataforma, no ha despejado ninguna de las múltiples dudas de la ciudadanía.

Durante la reunión, la plataforma solicitó al Alcalde un compromiso por escrito de que la planta para tratar purines y sueros no generará emisiones ni olores que afecten a la calidad de vida de los vecinos, los establecimientos turísticos y el entorno. El regidor no firmó. "El riesgo cero no existe", explicó. No obstante, el Alcalde destacó tras la reunión que el problema "no es nuevo", que lleva seis años buscando alternativas para tratar los vertidos ganaderos y queseros y que la planta de biogás es "la única solución".

“La Plataforma desea dejar claro que no se opone al desarrollo de este tipo de infraestructuras. Sin embargo, rechaza de forma firme y razonada la ubicación actual del proyecto, ya que supondría un impacto negativo directo sobre el entorno natural, la salud de los vecinos y la economía local”, subrayó el portavoz del colectivo, Evaristo García. “El problema es la opacidad con la que se está gestionando todo, a espaldas del pueblo y sin informarnos de nada”, añadió.

El Alcalde negó que haya opacidad. Resaltó que el proyecto ya salió a información pública durante el trámite ambiental, que volverá a ser expuesto al público cuando se presente el estudio de implantación, y que él mismo facilitó copias del proyecto a varias personas que se lo solicitaron. Añadió que ha mantenido varias reuniones con empresarios afectados.

Durante el encuentro, los representantes de la plataforma plantearon al Alcalde más de una veintena de preguntas directas, entre ellas, la razón de un supuesto "cambio de criterio del Ayuntamiento" en 2021, pues consideran que entonces se calificó de inadecuada la ubicación de la planta en Arenas. El regidor explicó que la realidad es que había dos alternativas de ubicación en Arenas, y que se descartó una de ellas, ubicada junto a la carretera de Arangas, pero no la que ahora se estudia.

"Gran preocupación"

Los contrarios a la planta de biogás ven "con gran preocupación" que, hasta la fecha, "no se ha convocado a los vecinos a ninguna reunión informativa sobre el proyecto, dejando a la comunidad completamente desinformada. Mientras tanto, entidades como la DOP Cabrales y Gamonéu ya conocían el proyecto y han expresado públicamente su apoyo a la instalación, lo que ha generado un creciente malestar en el pueblo", señalaron.

Destacan que la preocupación vecinal no es infundada: "Localidades asturianas que ya albergan plantas similares, como la de Armental-Talarén en Navia, enfrentan a diario graves problemas derivados de la instalación. Los residentes sufren olores persistentes de purines que impregnan su ropa y no desaparecen, incluso después de varios lavados. A esto se suman afecciones respiratorias y una dramática pérdida de calidad de vida", resaltaron.

La plataforma teme que Arenas de Cabrales, uno de los destinos turísticos más importantes del oriente asturiano, esté "al borde de vivir una tragedia similar. El impacto negativo sobre la salud, el bienestar y el entorno local podría convertir esta localidad en otro ejemplo de lo que ya ocurre en otras áreas, con efectos devastadores para los vecinos y el sector turístico".

En la reunión con el alcalde, la plataforma también planteó una pregunta clave: si había visitado alguna vez la planta de Armental-Talarén en Navia o si había hablado con los vecinos de la zona afectada para comprender de primera mano las consecuencias de este tipo de instalaciones. La respuesta fue: "No", lo que es considerado por el colectivo como una "falta de interés" por parte del alcalde en conocer l"a realidad de otras comunidades que ya sufren los efectos negativos de plantas similares es alarmante".

"El alcalde no ha mostrado la mínima preocupación por investigar los impactos de estos proyectos antes de traerlos a Arenas de Cabrales. Al actuar de espaldas a la realidad y sin consultar ni informar adecuadamente al pueblo, el Ayuntamiento parece más interesado en tapar un problema existente, sin medir las consecuencias de generar uno mucho mayor para la comunidad", indicaron en una nota de prensa.

Según sus detractores, esta planta no solo centralizará los purines del oriente asturiano en una sola localidad, sino que convertirá a Arenas en un punto negro de malos olores y tráfico pesado. La población se enfrenta a la perspectiva de convivir con un foco de contaminación constante y con un desfile diario de camiones cargados de desechos atravesando sus calles. Una decisión injustificable, tomada sin consenso.

Jose Sánchez negó que la planta vaya a centralizar los purines de todo el Oriente. Recibirá los relacionados con los quesos de Cabrales y Gamonéu, dijo.

Propuestas y próximos pasos

La plataforma ha ofrecido al Ayuntamiento colaborar en la búsqueda de una alternativa de ubicación, más alejada del núcleo urbano y que no afecte a zonas protegidas. Pero "el equipo de gobierno no se ha pronunciado al respecto". La plataforma entiende el problema que enfrentan algunos ganaderos, pero lamenta que la solución propuesta "pase por encima de todo un pueblo. La falta de información sobre un proyecto de tal envergadura es asombrosa, especialmente cuando se trata de una decisión que impactará a generaciones futuras y dejará a Arenas de Cabrales marcado por los olores", resaltaron.

Indicaron que el Ayuntamiento parece "desconocer la magnitud del impacto que tendría la instalación, y no ha mostrado interés en investigar las consecuencias de proyectos similares en otras localidades". A la vez, expresaron su incomprensión ante la decisión de llevar adelante este proyecto en Arenas de Cabrales "sin consultar ni informar adecuadamente al pueblo, imponiéndose a espaldas de la comunidad y sin permitir su participación en la toma de decisiones".

En los próximos días, la Plataforma ya ha anunciado que intensificará su lucha, organizando charlas informativas abiertas al público, enviando cartas a las autoridades regionales y no descartando la convocatoria de manifestaciones pacíficas en defensa de la salud y el futuro de Arenas de Cabrales. Además, se ha instado al Ayuntamiento a convocar una reunión abierta para explicar "de manera transparente y detallada" el proyecto.