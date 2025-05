Fallece tras caer junto a un río en Cabrales cuando circulaba con un quad

Un vecino de Cabrales, Juan José Blanco Gutiérrez, de 59 años, falleció ayer en Carreña como consecuencia de un accidente de tráfico. La Guardia Civil recibió una llamada a las 16.52 horas de una persona que informó de que un vehículo se había precipitado por un terraplén desde unos cuatro metros de altura mientras circulaba por un camino que conduce al campo de fútbol local.

El conductor, por causas que se desconocen, perdió el control del vehículo, un quad, y cayó al cauce del río Casaño. El quad quedó volcado dentro del río, mientras que el cuerpo sin vida del cabraliego quedó fuera. El accidente ocurrió a primera hora de la tarde y causó honda impresión en Cabrales, donde el fallecido era muy conocido y querido.

Varios amigos se reunían en la tarde de ayer en la localidad y compartían su dolor. "Todavía no nos lo podemos creer. Lo había llamado varias veces por teléfono y al ver que no contestaba me preocupé… hasta que me enteré de lo ocurrido", señaló un "amigo de cuadrilla" del fallecido. "Era un excelente cocinero, un diez como parrillero, una persona abierta y campechana, muy buena gente; lo quería todo el mundo. Estamos fastidiados de verdad, lo estamos llorando", señalaba. "Era una persona muy curiosa y mañosa para todo, gran aficionado a cuidar su finca, sus plantas y sus árboles", añadía. Juan José había vivido en Oviedo con sus padres, después en Cabrales, más tarde en Gijón y, tras su jubilación, de nuevo en el concejo del Oriente. Pero incluso el tiempo que, por motivos laborales, residió en Gijón, una de sus mayores alegrías era ir a Cabrales.

Un niño dio la voz de alarma

El quad y el cuerpo de Juan José, que deja esposa y una hija, fueron hallados por un niño de 12 años que avanzaba por la pista del accidente hacia el campo de fútbol. El chaval salió corriendo y avisó a otros dos jóvenes de más edad que se encontraban en el terreno de juego. De inmediato dieron la voz de alarma.

Al lugar del accidente acudieron varias patrullas de Seguridad Ciudadana de la compañía de la Guardia Civil de Llanes y una patrulla de Tráfico y Atestados. En vista de lo abrupto del lugar y de la imposibilidad de acceder al cuerpo directamente, se pasó asimismo aviso al jefe del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), que desplazó efectivos al lugar.

Los integrantes de este grupo especializado del Instituto Armado construyeron rápidamente una escalera sobre el terreno para acceder hasta el lugar donde se hallaba el cadáver, que acabó siendo transportado por el río varias decenas de metros hasta una salida accesible situada en el centro urbano de Carreña. El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en Oviedo, donde esta mañana se realizará la autopsia.