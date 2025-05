El alcalde de Colunga subraya que la deuda con la adjudicataria del suministro eléctrico se originó en el mandato del PSOE

El alcalde de Colunga, José Ángel Toyos (Foro), ha defendido este sábado la gestión de su equipo de gobierno en relación con la deuda contraída por el Ayuntamiento con la empresa Gremoba, adjudicataria del contrato de suministro eléctrico del concejo. Tras el pleno extraordinario celebrado el pasado lunes, en el que los grupos de la oposición –PP y PSOE– cuestionaron duramente la actuación del gobierno municipal, Toyos ha señalado que parte de esa deuda, cifrada en más de medio millón de euros, se originó durante el mandato del Partido Socialista.

Según ha explicado el regidor, el contrato con Gremoba fue firmado en 2016, y durante años –hasta junio de 2023– el anterior gobierno no actualizó las tarifas eléctricas, lo que generó un desfase económico de unos 300.000 euros. Esta situación, ha indicado el Alcalde, había sido ya abordada en anteriores sesiones plenarias, comisiones y juntas de portavoces, por lo que era conocida por todos los grupos municipales.

Toyos ha explicado que desde la llegada de Foro a la Alcaldía, en junio del 2023, "se ha trabajado junto a los servicios jurídicos y técnicos del Ayuntamiento de Colunga para evaluar la viabilidad de rescindir el contrato con la empresa Gremoba". Para ello, se contrató a una empresa externa que realizase una auditoría sobre posibles incumplimientos por parte de la compañía energética. "La empresa, sin embargo, no ha cumplido con su compromiso de facilitar la documentación necesaria para el desarrollo de dicha auditoría", ha añadido.

Además, el Alcalde ha expuesto que a partir de marzo de 2024, Gremoba comenzó a emitir facturas por importes cercanos a los 30.000 euros mensuales, "triplicando sin previo aviso los costes anteriores, que rondaban los 11.850 euros". Desde el servicio de Intervención del Ayuntamiento se iniciaron entonces contactos con la empresa para exigir explicaciones.

Sin embargo, la justificación presentada por Gremoba no convenció a los servicios municipales, por lo que en agosto de 2024 se tomó la decisión de no abonar las facturas con esos importes triplicados, postura que se mantiene en la actualidad. El Ayuntamiento ha reiterado su disposición a pagar "únicamente los importes ajustados a precios razonables", pero hasta ahora no ha recibido una respuesta satisfactoria por parte de la empresa.

En el último Pleno, Toyos lamentó que tras ofrecer a los grupos de la oposición integrarse en una mesa de trabajo con los servicios técnicos y jurídicos para definir los pasos a seguir en la rescisión del contrato, tanto el PP como el PSOE rechazaron participar, evidenciando así, según Toyos, "su escaso compromiso con los intereses de los vecinos y su actitud de obstrucción constante, como también ha quedado patente en su reiterada ausencia en comisiones y órganos colegiados del Consistorio".

Por último, el Alcalde ha aclarado que el crédito necesario para hacer frente a los pagos a Gremoba –si esta vuelve a facturar conforme a los precios de 2022– permanece retenido y no será destinado a otros fines, "garantizando así la responsabilidad financiera del gobierno local".