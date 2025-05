Marieta Martínez, estrella de les lletres

María "Marieta" Martínez Noriega es, sin duda, una fuera de serie. A sus 12 años, esta alumna de sexto de primaria del colegio público Peña Tú de Llanes ha vuelto a destacar por su desparpajo, su sentido del humor y una puesta en escena que conquista al público desde el primer minuto. Y es que, por segundo año consecutivo, la joven se ha alzado con el premio al mejor monólogo en el Certame de Teatru Escolar en Llingua Asturiana, convocado por el Gobierno del Principado con motivo de la Selmana de les Lletres Asturianes.

Para ella, participar en este tipo de iniciativas no solo es un reto, sino una pasión: "Me encanta participar en estas cosas y sobre todo hablar en asturiano", asegura con convicción.

Ya el año pasado logró ganarse los votos del jurado y los aplausos de la comunidad educativa con "Amor propiu", un sketch humorístico en el que interpretaba a una güela asturiana que reflexionaba con chispa sobre las diferencias entre el amor de antes y el moderno. Esta vez lo ha hecho con "Tiempu de muyeres" un monólogo ambientado en 1808 que reivindica el papel de las mujeres asturianas del siglo XIX a través de una mirada histórica cargada de humor e ironía.

En la obra, Marieta se mete en la piel de María José Francisca González y Suárez, una "muyer" de Les Regueres que se considera "llibre" a la que le gusta llevar montera y que no le teme al trabajo duro. La pieza, de unos ocho minutos de duración, se puede ver en la plataforma de Youtube.

"Me gustó mucho hacerlo"

A pesar del esfuerzo que supuso prepararla, la experiencia fue muy positiva: "Este año me costó un poco más aprenderlo porque tuve menos tiempo, pero moló el día que lo grabamos porque estaba todo tan bien puesto... Me gustó mucho hacerlo", señala. Y es que la escenografía y el vestuario, cuidados al detalle, ayudaron a reforzar el mensaje de fondo: un homenaje divertido, pero reivindicativo a todas aquellas mujeres anónimas que sostuvieron la historia con su esfuerzo.

"Grabamos en el Casino de Llanes, pero lo que más me gustó fue grabar las tomas de la introducción, porque estuvimos por el casco antiguo", explica. Marieta comparte en esas tomas escena con otras compañeras del centro, todas vestidas con trajes tradicionales. Se trata de una escena muy simpática en la que corren por el centro de la villa llanisca a ritmo de la música de la serie "El equipo A", una idea que, según reconoce, fue "muy divertida".

La propuesta forma parte del innovador proyecto educativo "Préstame pola vida" que impulsa el colegio Peña Tú con la coordinación del profesor Xabel de Cea Gutiérrez, y que combina la puesta en valor de la lengua asturiana y la creatividad para fomentar el aprendizaje de una manera entretenida.

Aunque este curso termina su etapa de Educación Primaria, la joven actriz no piensa alejarse ni del teatro ni del asturiano. Su intención es seguir participando en este tipo de iniciativas: "El año que viene me gustaría volver a hacer otro monólogo, pero sobre algo que yo no supiera para aprender más, igual que me pasó este año".