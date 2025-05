Asiegu celebra el centenario de su escuela, "símbolo de resiliencia y trabajo colectivo, de comunidad y de resistencia"

Asiegu, "Pueblo ejemplar de Asturias" en el año 2019, ha celebrado este fin de semana el centenario de su escuela, cerrada en 1978 y actualmente sede de la Asociación Cultural "Asiegu XXI", organizadora del evento, que preside Javier Niembro Fernández.

El acto comenzó con una misa y el concierto del grupo "Voces Mansoleas", de Pimiango (Ribadedeva), y dedicada a San Miguel y en honor a los trabajadores en la escuela, y continuó con la inauguración del nuevo acceso al antiguo centro escolar, inaugurado en 1925 gracias a la aportación de 25.000 pesetas de la época por parte de un matrimonio de emigrantes indianos, Manuel y Aquilina Rojo.

Aquella aportación permitió reanudar unas obras que llevaban tres años paralizadas y dar una altura más al edificio para habilitar una vivienda para el maestro. Los vecinos de Asiegu recordaron a los dos benefactores, que pagaron también la primera ambulancia del concejo de Cabrales, y realizaron una ofrenda floral en la tumba en la que reposan sus restos.

Centenario de la escuela de Asiegu. / Cedida a LNE

El proyecto de mejora del acceso a la escuela de Asiegu, que cerro sus puertas en 1978, fue premiado en el Concurso Pueblos Solidarios, de la Red de Participación Social del Oriente de Asturias, de la que recibió ayuda financiera. La inauguración del nuevo acceso, que ha permitido eliminar las barreras arquitectónicas, tuvo como protagonista a una vecina del pueblo, Elena Bores Puertas, de 60 años de edad, que se desplaza en una silla motorizada.

En el acto central de la jornada, celebrado en el interior de la escuela, participaron el director general de Reto Demográfico, Marcos Niño; el alcalde de Cabrales; Jose Sánchez; el director del colegio Las Arenas, Pablo Palacios, y dos antiguas maestras. La jornada incluyó asimismo actuaciones de "Voces Mansoleas" y el grupo "Los Vicentos".

El acto sirvió no solo la historia educativa del pueblo, sino también su lucha por mantener viva una institución que ha sido pilar del desarrollo comunitario. La escuela pública de Asiegu es "un símbolo de resiliencia y trabajo colectivo", "de comunidad y de resistencia", señaló en su discurso Javier Niembro, quien destacó la futura del "Tíu Aquilino", que fue hace más de un siglo maestro muy querido en el pueblo, que luchó y logró la construcción de la escuela.

Resaltó el "momento histórico" actual, en el que comienzan a fructificar "los esfuerzos colectivos de años para rematar un proceso de reordenación y creación de equipamientos públicos vinculados física y funcionalmente a esta escuela y que entendemos desde la asociación importantísimos para garantizar infraestructuras y servicios a las generaciones actuales y futuras que vivan en Asiegu y en Cabrales".

Centenario de la escuela de Asiegu. / Cedida a LNE

Niembro recordó que Asiegu tuvo tres escuelas: "La Escuelina, edificio decimonónico muy probablemente vinculado a la Ley Moyano o primera ley de instrucción pública. La Escuela donde estamos, construida por los vecinos e inaugurada hace ahora 100 años. Y la Escuela de la Carrada construida al abrigo del plan quinquenal de construcciones escolares de 1957 y que se mantuvo en activo hasta el año 1978".

Destacó que la fundación del primer edificio docente del que se tiene noticia en Asiegu data de 1776. "No existe, o al menos a mí no me consta, la creación de ninguna institución docente en Cabrales anterior a la nuestra, se mantuvo abierta de manera continuada durante 202 años, y si en 1978 no hubiese cerrado trasladando sus alumnos al colegio de Arenas, hoy, estaríamos hablando de 249 años de institución académica en esta localidad cabraliega", subrayó Niembro.

El presidente de la Asociación Cultural "Asiegu XXI" repasó la historia de la escuela y la labor del colectivo, fundado hace 25 años, para mejorar el propio edificio y su entorno. Finalizo su intervención invitando a todos los presentes a "seguir trabajando juntos por el progreso de este pueblo, a no rendirnos… y os invito a hacerlo con inteligencia, con trabajo y con generosidad como en su día hicieron, el Tíu Aquilino y sus vecinos".

Discurso completo de Javier Niembro

Buenos días y bienvenidos a este acto central del centenario de la escuela en Asiegu a todos los presentes y especialmente a las personas que nos acompañan en la mesa: Marcos Niño director general de reto demográfico del gobierno de Asturias, José Sánchez, alcalde de Cabrales, Pablo Palacios, director del Colegio Público de Arenas de Cabrales y Pepita y Marién como representantes de las maestras que impartieron clase en este pueblo.

Mi intención como representante de la Asociación Cultural Asiegu XXI, organizadora de este acto, es hacer un breve recorrido por la historia de la Escuela Pública en Asiegu, destacando la figura del Tiu Aquilino y la construcción de este inmueble como impulso fundamental para la enseñanza de generaciones de vecinos y vecinas y con ello hacer del edificio un pilar para el progreso del pueblo.

Pero también me gustaría poder transmitiros el trabajo hecho desde la Asociación –fundada hace ahora 25 años– para mejorar el propio edificio y su entorno, y sobre todo, poder explicaros en momento histórico que estamos viviendo al comenzar a fructificar los esfuerzos colectivos de años para rematar un proceso de reordenación y creación de equipamientos públicos vinculados física y funcionalmente a esta Escuela y que entendemos desde la Asociación importantísimos para garantizar infraestructuras y servicios a las generaciones actuales y futuras que vivan en Asiegu y en Cabrales.

Centenario de la escuela de Asiegu. / Cedida a LNE

En primer lugar, deciros que en nuestro caso hablar de la escuela en singular no es posible. Porque como sabéis la mayoría, Asiegu tuvo 3 edificios-escuela a lo largo de su historia:

La Escuelina, edificio decimonónico muy probablemente vinculado a la Ley Moyano o primera ley de instrucción pública.

La Escuela donde estamos construida por los vecinos e inaugurada hace ahora 100 años.

Y la Escuela de la Carrada construida al abrigo del plan quinquenal de construcciones escolares de 1957 y que se mantuvo en activo hasta el año 1978.

Si sorprende que una aldea como Asiegu llegara a tener 3 edificios escuela, quizás sorprende aún más saber quién fundó la primera y en qué año lo hizo.Begoña González González, escritora oriunda de Berodia y socia de esta Asociación, menciona en su libro El Siglo este hecho, siendo Fermín Canella, catedrático de derecho y rector de la Universidad de Oviedo, quien dataría la fundación de la primera escuela en Asiegu en el año 1776, atribuyendo este proyecto al presbítero – sacerdote para entendernos – Don Pedro Manuel Viejo.

Sorprende que sea otro Don Pedro el fundador de la Escuela en Asiegu, y sorprende que lo haga 2 años antes que la de carreña y sobre todo 61 años antes que la de Arenas, fundada en 1837 en Tresanjuán. No existe, o al menos a mí no me consta, la creación de ninguna institución docente en Cabrales anterior a la nuestra, se mantuvo abierta de manera continuada durante 202 años, y si en 1978 no hubiese cerrado trasladando sus alumnos al colegio de Arenas, hoy, estaríamos hablando de 249 años de institución académica en esta localidad cabraliega.

Tíu Aquilino, maestro

Cien años más tarde de este acontecimiento histórico, a las 12 de la noche del 11 de junio de 1877, según datos que el escritor Fernando Fernández me traslada sobre su bisabuelo y que espera poder publicar en un pequeño libro próximamente, nace en Asiegu un guaje menudo y de ojos pequeños y vivarachos que sería el tercero de los 7 hijos del matrimonio formado por el vecino nacido en carreña el Tíu Vicente Fernández Niembro (su padre era de Sotres y su madre de Puertas) y la vecina de Asiegu la Tía María Josefa Berridi Bueno.

Aquel críu nace aquejado de una fuerte cojera, circunstancia que condicionaría sus decisiones más personales al no contar con las mismas condiciones físicas que el resto de sus hermanos para trabajar de campesino en la hacienda familiar.

Por este motivo decide probar la aventura de la emigración y durante 5 años se traslada a México, pero por razones desconocidas decide regresar y establecerse de nuevo en Asiegu donde se casa con Serafina Bueno. En 1902 tuvieron su primera hija y en 1906, cuando nace su hijo Santos decide, en contra de la opinión de su padre, comenzar a prepararse para Maestro Nacional.

Dicen que con mucha frecuencia se le veía subir al Altu el Táranu cargado de libros, y a los 2 años, en 1908 saca el título siendo su primer destino Bulnes. Luego le sigue un periplo por Cuñaba, Siejo, Quirós y Carreña hasta que en 1914 lo destinan a la misma Escuelina donde él había ido a clases en su pueblo natal.

En Asiegu imparte su magisterio durante 20 años, formando con sus clases de geografía en la Llosa Blas y sus celebraciones de la fiesta del árbol un lazo indisoluble en el tiempo con sus alumnos, como yo mismo pude comprobar gracias a las conversaciones de sobremesa que tuve la suerte de compartir con algunos de sus alumnos como: mi güela Josefa Pérez o Pacho el de Nevares, o también José el de Simón y Miguel el de Esteban el relojeru… todos ellos en la histórica foto del maestro y sus alumnos.

Admiración y pasión

Esa mezcla de admiración y pasión que aquellos octogenarios mostraban por el viejo maestro solo es posible cuando te transmiten valores y compromiso, cuando te conviertes en referente vital para el desarrollo de cualquier persona. Seguro que el Tiu Aquilino se ganó esa admiración por su esmero en la enseñanza y por su cariño y preocupación por sus alumnos. Y así lo demostró en sus poesías que publicaba en el Eco de los Valles relatando la necesidad de que sus discípulos no pasasen frío reclamando la necesidad de un nuevo edificio ante las deficiencias que mostraba la vieja escuelina.

Seguro no fue fácil convencer a todo un pueblo de la necesidad de construirla, algunos dirían que la escuela no era tan importante para terminar "curiando oveyas", y otros llegaron incluso a decir que si quería un nuevo edificio era para tener una vivienda para él y su familia.

Lejos de rendirse, el reconocido maestro superó todas las dificultades apelando, como le escuché en una ocasión al Papa Francisco, a las tres grandes virtudes humanas: La Cabeza, Las Manos y El Corazón.

Que por separado son importantes, pero que unidas aún lo son más pues, son capaces de convertir en posible lo imposible.

La cabeza por ser necesario una visión de futuro y un liderazgo personal y moral ante cualquier desafío al que queramos enfrentarnos como comunidad, en este caso la figura del Tíu Aquilino como impulsor de la construcción de la nueva Escuela es el mejor ejemplo.

Las Manos, porque sin trabajo las ideas por muy buenas que sean nunca avanzan. Imaginaros trasladarnos en el tiempo 100 años atrás y estar por un momento presenciando en directo como se levantaban estos muros con el trabajo voluntario de todos los vecinos, incluidos los más pequeños, que se encargaban - me contaba mi güela Guillermina - de bajar el agua en latas de 5 litros desde la Fuente La Pandiella hasta la obra. Esta unión por un bien común es el mejor ejemplo de inspiración para cualquier pueblo que se resista a desaparecer.

Y por último El Corazón, porque sin ideas y sin trabajo no hay progreso, pero sin pasión y sin generosidad tampoco. Tres años estuvo parada la obra por falta de dinero para terminarla, tres largos años con sus correspondientes inviernos pasando frío en la Escuelina, y fue gracias a la enorme generosidad de un matrimonio de indianos nacidos en Asiegu, Don Manuel y Doña Aquilina Rojo, que aportan 25.000 pesetas de la época, como se consigue terminar el segundo piso y techar el edificio.

Un Simca 1000 familiar

Asiegu les debe un reconocimiento, ellos también fueron los que cedieron los solares para construir la Escuela y el cementerio cuando se decide sacar al exterior e incluso, ya fallecidos, Doña Aquilina, dejó depositado en las arcas del Ayuntamiento de Cabrales el suficiente dinero como para, dicen, hacer un hospital en Cabrales. Dinero que muchos años después sirvió para comprar una ambulancia para todo el concejo, un Simca 1000 familiar que duró apenas unos 8 años, que solían conducir los taxistas y que, por ni tan siquiera ponerse de acuerdo en que pueblo debería estar aparcada, terminó más pronto que tarde olvidada en un garaje de Arenas.

En 1934, con el tíu Aquilino ya viudo, abandonó para siempre su querido Cabrales siendo su destino Castrillón, allí se jubiló y en 1957, a los 80 años recién cumplidos falleció, estando sus restos sepultados en el cementerio de Santa María del Mar.

El maestro marchó, pero su obra, su escuela, siguió sirviendo a la instrucción de los alumnos de Asiegu durante varios años más, hasta que inexplicablemente se decide construir una nueva escuela, dicen algunos que realmente estaban proyectadas dos para separar a los críos de las crías, en el barrio de La Carrada. Esta se inaugura en 1962, y desde entonces, se traslada la actividad académica al nuevo edificio quedando el impulsado por el Tíu Aquilino para uso de juntas vecinales y en ocasiones para salón de baile amenizado con un tocadiscos que tenía Jesusín Luarna o tocando alguna orquesta el día de San Roque.

Recuerdo perfectamente el salón lleno de gente bailando sobre su piso de tablas y un banco corrido a ambos lados donde se sentaban las personas más adultas, recuerdo correr asustado porque nos metían miedo los mayores porque venían los robachicos y nos llevaban carretera abajo para siempre. Y recuerdo también el primer quejido que dio el edificio por falta de mantenimiento, alguien saltó y una de las maderas del suelo falló, parece que estoy viendo salir corriendo braceando a Alberto el de Clementina en busca de clavos y el martillo con el que herraba los caballos para arreglarlo… Pero detrás de aquel primer agujero llegaron otros y no precisamente más pequeños.

Daños estructurales

Mientras esto ocurre el inmueble pasa a titularidad municipal, realmente por falta de personalidad jurídica del pueblo, aunque yo siempre escuché a los vecinos de más edad que el Ayuntamiento se había hecho propietario de la escuela por una cocina de leña que habían colocado… cocina que con los años llegó a hundir el piso superior provocando daños estructurales que inhabilitaron el edificio para cualquier actividad.

Recuerdo bajar a mitad de los 80 con mi hermano Manolo, con Antonio Prieto y con mi güelu Enrique Niembro a reclamar el arreglo del edificio al Ayuntamiento, arreglo que comenzó a gestarse al redactar el proyecto de rehabilitación que conservamos archivado en un cuarto del piso superior en 1988, para un par de años después proceder a la restauración con un presupuesto de 12 millones de pesetas que lleva a cabo el propio Ayuntamiento.

Unos años más tarde, el 10 de mayo del 2000, se constituye en esta misma sala donde estamos la primera reunión de socios de la Asociación Cultural Asiegu XXI, los 47 asistentes eligen para su primera Junta Directiva un presidente, una vicepresidenta, un tesorero, un secretario y tres vocales.

La propia escuela sirvió de sede social y uno de los proyectos para darle uso que propuso aquella Junta Directiva, convertir el piso inferior para uso de centro social y el piso superior como aula sobre la historia del Picu Urriellu, no pudo ser al negar un pleno del Ayuntamiento la cesión del edificio.

Sí pudo ser, en cambio, uno de los grandes logros de la Asociación a lo largo de estos ya 25 años desde su creación: conseguir la donación del Huerto Las Berzas al pueblo de Asiegu para la ampliación de su plaza por la generosidad de los hijos del vecino de Asiegu emigrado a México Dionisio Cándido Viejo Bueno. De nuevo, como queriendo repetirse la historia local, vino desde México, una oportunidad para la mejora del pueblo, y lo hizo no solo por lo que en sí supuso la propia donación, sino también por la oportunidad que esta puerta abrió para añadir terreno público adosado a esta parcela en la zona del Pedrosu, y con ello facilitar la creación de equipamientos colectivos en el proceso de concentración parcelaria desarrollado en la localidad durante los años 2005 y 2006.

Reordenación del territorio

Este proceso de reordenación del territorio tuvo su éxito como ejemplo de aprovechamiento de una concentración parcelaria para generar equipamientos públicos que ayuden a la creación de oportunidades y a fijar población en el medio rural. En este sentido Asiegu es una demostración de recuperación demográfica en la base de su pirámide sumando actualmente casi el 14% de su población por debajo de los 15 años.

Y todo ello, esa apuesta por el desarrollo comunitario y de emprendimiento familiar vinculado a los recursos territoriales y de la cultura local tuvo seguro mucho que ver en el éxito conseguido en el año 2019 al llevarse la candidatura, Asiegu Aldea Pensada, el premio al pueblo ejemplar de Asturias.

La reactivación de la propia Asociación tras ese reconocimiento puede entenderse como un premio más para seguir trabajando por y para el territorio, las más de 80 actuaciones llevadas a cabo por la asociación en estos últimos 5 años así lo certifican, y el hecho de mantener la actividad vecinal añadido a los argumentos anteriores también sirvieron para integrar a Asiegu en la red "Aldea 0", creada por el comisario para el Reto Demográfico en su día del Gobierno Asturiano Jaime Izquierdo. Con él y el resto de integrantes, Porrúa, Moal, Peón y Valle de Lago, hemos trabajado y compartido experiencias en los últimos años.

Cuando Marcos Niño recoge el relevo de Jaime y decide visitarnos para que le traslademos nuestras necesidades, supimos que era el momento de seguir trabajando por la mejora de nuestra escuela y su entorno. Entendiendo ambas partes la necesidad de colaborar, aportamos 30.000 euros cada uno, en el proceso de creación de equipamientos iniciado con la creación en su momento de la pista deportiva y la bolera; y a la que queremos añadir en esta primera fase una tirolina infantil y un patio intergeneracional vinculado física y funcionalmente a la escuela y muy especialmente al salón principal en el que nos encontramos.

La apuesta por los críos y la colaboración intergeneracional merecería una exposición en sí misma tras el éxito de la venta de llaveros para buscar financiación desarrollada el año pasado.

Crear un "asomu"

Quedará pendiente, una vez efectuadas estas obras, el remate final de todo el conjunto con la construcción de la Plaza Dionisio Cándido Viejo Bueno. Un proyecto en el que ya estamos trabajando en colaboración con la arquitecta madrileña con vivienda en Asiegu Marisa y que pretende crear un "asomu" integrando espacios y edificios al que se le quiere dar tres funciones:

un espacio de plaza como lugar de encuentro y conversación y celebración entre vecinos.

Un espacio mirador para contemplar uno de los paisajes más espectaculares de Cabrales.

Y un tercer aprovechamiento de ese espacio al usar puntualmente su graderío como micro - auditorio al aire libre.

Termino, y permitirme que lo haga recordando dos de los momentos que recuerdo con más cariño en este edificio. Uno en 2006, la inauguración de la Parcelaria con Servanda García como consejera, el día que se comprometió delante de Urbelino Pérez a construir el Mirador Pedro Udaondo en la Ería de Arriba.

Y el segundo en 2002 cuando esta Asociación le realiza un emotivo homenaje al Tíu Aquilino, homenaje en el que participan varios familiares venidos desde México algunos de los cuales, Fernando y su padre, fueron luego determinantes para rematar el trabajo realizado por Felipe asumiendo personalmente el proceso administrativo que permitió completar con éxito la donación del Huerto las Berzas. Son dos buenos ejemplos de que si se siembra… se puede esperar cosecha.

Hoy, en la celebración del centenario de esta Escuela, os invito a todos a seguir trabajando juntos por el progreso de este pueblo, a no rendirnos… y os invito a hacerlo con inteligencia, con trabajo y con generosidad como en su día hicieron, el Tíu Aquilino y sus vecinos.

Gracias por su atención.