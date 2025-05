"Hay que resolver el problema de los vertidos, o los ganaderos y los queseros acabarán cerrando"

Hay un movimiento contra de la planta de biogás proyectada en Arenas. ¿Qué tiene que decir?

Que tenemos que resolver el grave problema de los vertidos, o los ganaderos y los queseros de Cabrales acabarán cerrando. No hay otra.

Una de las quejas es que no se ha informado a los vecinos.

Hasta que llegamos todo el mundo miraba para otro lado. Hablamos con diferentes empresas y finalmente quedó la que está ahora en marcha, que habló con la denominación de origen "Cabrales" y con los ganaderos. No se escondió.

¿Se ha expuesto alguna vez al público el proyecto?

Hubo un trámite medioambiental con exposición pública y hay documentos que puede consultar todo el mundo. Hubo quien pidió copia y se la hicimos llegar. Alegaron dos empresas locales, un grupo ecologista y el PP de Cabrales.

¿Por qué se elige esa ubicación?

La orografía de Cabrales es la que es, y el único suelo catalogado como industrial agrario es ese.

¿Se estudió otra ubicación?

Se recorrió todo el concejo. Se desechó hacerla en la carretera de Arangas, por falta de espacio.

¿No hay más opciones?

Buscarlas nos obligaría a negociar con la CUOTA, que podría recalificar o no. Habría exposición pública, alegaciones, cambio de las normas…

¿Significaría años de demora?

Sí, y ahora tenemos otro problema: nadie quiere la planta.

¿Tratará la planta en el futuro todos los residuos de todo el Oriente?

No, está pensada para la gestión de los residuos queseros y ganaderos de Cabrales y de los suelos de la DOP "Gamonéu". Los residuos no tienen valor, tienen coste. No es rentable trasladarlos más allá de 30 o 40 kilómetros.

Hace unos días le pidieron que firmara que la planta no generaría malos olores. ¿Por qué no firmó?

Ni firmo yo, ni puede firmar nadie, porque no existe riesgo cero. No podemos garantizar que mañana tengamos un accidente en coche, bajando unas escaleras o en la ducha. A partir de ahí, igual que ellos creen que habrá muchos riesgos, yo tengo que creer que no los va a haber. Pero es una cuestión de fe.

¿Perjudicará la planta al turismo, como afirman quienes la rechazan?

El turismo ya está perjudicado ahora con la gestión de los purines. Cuando las ganaderías riegan generan olores. Hay quejas de vecinos que no pueden abrir las ventanas durante días.

Es indispensable gestionar los residuos de forma correcta, intentamos buscar la solución menos mala

¿Es indispensable la planta de biogás?

Es indispensable gestionar los residuos de forma correcta. El problema lo tenemos. Intentamos buscar la solución menos mala.

Ya hay una planta de tratamiento en Ortigueru.

Se construyó cuando había menos inconvenientes medioambientales y no había tanto trámite. Está pensada para residuo sólido y no está pensada para ampliarse.

¿Se podría ubicar esta nueva planta en Ortigueru?

Es un monte de utilidad pública. La Dirección General de Montes tendría que conceder permiso para que una empresa privada ocupara terreno público la CUOTA tendría que permitir una recalificación, la gente de Ortigueru alegaría… Años.

Los que rechazan la planta de biogás auguran que generará mucho tráfico.

Dos de las mayores ganaderías están en Arenas y en dirección a la planta. Los tractores están pasando por el medio de Arenas con purines sin ningún tipo de control, sin medidas de seguridad. Ya pasó que olvidaron cerrar la boquilla de la cuba y regaron todo el pueblo con purín.

¿Los camiones serían seguros?

No existía en el mercado un sistema de recogida seguro y la empresa creó uno por el que recibió un premio. En Tielve está el ejemplo: un contenedor donde se recoge suero, con medidas de seguridad y un sistema de gestión informática que permite saber quién descarga en cada momento, qué tipo de residuo y qué cantidad.

Los vecinos de Bulnes se quejan del funcionamiento del funicular.

Al funicular acaban de cambiarle todo su "cerebro". Es un equipamiento nuevo y eso tiene un periodo de adaptación. No puedes tener una instalación de esas características con fallos en los frenos.

¿Fue un error el funicular? ¿Debió construirse un acceso rodado?

La petición de los vecinos fue el funicular. El Principado propuso una carretera, pero hubo vecinos que no la veían conveniente por donde se planteaba.

Por Pandébano.

Sí, hubiera dado vida a Pandébano, a La Terenosa, a la majada de Arnandes, que es una zona de pastoreo de Bulnes…

Hay también quejas en Bulnes por el alumbrado, los caminos…

El alumbrado se puso todo nuevo, se hizo una inversión de casi 42.000 euros y ahora ya funciona en todo el pueblo. Con los caminos vamos poco a poco. A veces hay que dar cabezazos contra el parque nacional para ir consiguiendo cosas. El camino del funicular al pueblo se arregló, y ahora intentaremos reparar la parte de arriba.

¿Funciona correctamente el parque nacional?

Desde 2019 conseguimos cosas que parecían imposibles.

¿Por ejemplo?

Mi primer verano como alcalde fue tremendo en Pandébano: accidentes, caravanas, un microbús, gente caminando… Muy problemático. Nos sentamos con el parque nacional, habilitamos plazas de aparcamiento y la pista de Pandébano dejó de ser un problema.

¿Más logros?

Conseguimos una manga ganadera en La Caballar, pasos canadienses en Collado Vallejo y Bulnes, un mirador en Sotres, arreglaron los cercados eléctricos, hay desbroces… Vamos consiguiendo cosinas. Nos gustaría tener mucho dinero para hacer muchas obras, pero somos seis concejos a repartir.

El parque nacional y la Reserva de la Biosfera son positivos, nos dan un plus de calidad

¿Es el parque nacional positivo o negativo para Cabrales?

Positivo. Nos visitan porque somos parque y reserva de la Biosfera. Atraen mucho turismo extranjero. Nos dan un plus de calidad.

¿Es el lobo el principal problema para los ganaderos?

Uno más. Del que más se habla, el que tiene más relevancia.

¿Hacen falta controles?

Sí, como hacen falta controles de velocidad o de depuración de aguas. Toda la vida hubo controles, antiguamente había alimañeros.

¿Es posible la convivencia entre el lobo y la ganadería extensiva?

En las circunstancias actuales, no. No podemos pedir que la gente siga viviendo en los puertos altos de montaña como en el siglo XVII.

¿Hay que erradicar al lobo?

No, tampoco. Hay que buscar el punto medio. Pero todos tenemos que poner de nuestra parte. No puede ser que a los ganaderos se lo pidamos todo y no les demos nada. Si un ganadero quiere arreglar una cabaña y poner una placa solar para cargar el móvil y tener una radio, no podemos decirle que no. O les damos facilidades para que puedan vivir allí o esto se acaba.

¿Qué futuro turístico quiere para Cabrales?

Me gustaría un turismo que dentro de 50 años permitiera decir lo hicimos bien y que nuestros hijos y nietos puedan tener una oportunidad de trabajo y de vida en este concejo. Me gustaría tener un turismo de calidad que apreciara todo lo que tiene Cabrales.

¿Por ejemplo?

Somos patrimonio de la humanidad por nuestras pinturas rupestres. Tenemos patrimonio religioso, cultural, gastronómico, etnográfico, paisajístico... Tenemos que ser capaces de "vender" lo que ahora mismo la gente no ve.

¿Cómo se consigue ese objetivo?

Normalmente, a los políticos nos acusan de que solo pensamos a cuatro años vista y en ganar las siguientes elecciones, pero si no somos capaces de sentarnos a pensar en el Cabrales que queremos para dentro de 30 o 40 años estaremos cortando el futuro de los 200 críos que vamos a tener en el cole el año que viene.

¿Qué proyectos incluye el Plan de Sostenibilidad Turística de Cabrales?

Tenemos uno que va a permitir dinamizar los pueblos que están fuera del parque nacional. Se llama "Cinturón Verde" y es un recorrido en forma de ocho, que recorre todos los pueblos de Cabrales prácticamente sin pisar la carretera AS-114, más que para cruzarla. Permitirá hacer rutas caminando, en bicicleta, a caballo... También queremos recuperar una antigua mina de cobre como recurso turístico y educativo.

¿Cómo se lleva desde la Alcaldía la rivalidad Carreña-Arenas?

Bien. Es algo con lo que hay que jugar, aunque ya es difícil que la gente coloque Cabrales en el mapa como para hablar de localismos. Nunca fui de fronteras. Digo a menudo que los vecinos vienen a hablarme de su "libro", que es su pueblo, su problema, pero yo siempre hablo de una "enciclopedia" que se llama Cabrales y que tiene 18 tomos, 18 pueblos.

Estamos a mitad de mandato, ¿qué proyectos le gustaría impulsar en los próximos dos años?

Los proyectos "gordos" son los que se van a terminar en esta legislatura: la escuela de 0 a 3 y el plan de turismo sostenible para dar alternativas a la gente que viene a Cabrales a vernos. Vamos a gastar medio millón de euros en dos depuradoras, en Tielve y Bulnes, y me faltaría arreglar la carretera de Asiegu, pero seguramente no me va a dar tiempo a terminarla.

El teleférico del Cuetón, más que un proyecto de futuro, era una forma de confrontar contra el parque nacional.

¿En qué quedó la propuesta del teleférico del Cuetón?

Dije hace tiempo que era un animal mitológico que aparecía cada cuatro años. Quedó en eso. No estamos en contra de generar actividad económica, pero desde el Partido Socialista siempre entendimos que el teleférico del Cuetón, más que un proyecto de futuro, era una forma de confrontar contra el parque nacional. Además, ¿qué podría hacer la gente en el Cuetón? Nada, subir y bajar. ¿Por qué no un teleférico en Arangas o Asiegu? El 360 grados desde el Cuera es espectacular, se ven los tres macizos de los Picos de Europa y las preciosas playas de Llanes. Encima no confrontaríamos con el parque nacional, y únicamente habría que mirar las líneas de alta tensión, que son unas cuantas y que no pagan nada, por cierto.

Se cobró hace años peaje a las eléctricas.

Sí. El anterior equipo de gobierno consiguió sacar una ordenanza, consiguió cobrarles atrasos, pero las eléctricas recurrieron. Nosotros conseguimos cobrar una anualidad y un aval, pero volvieron a recurrir. Desde 2020 no volvimos a cobrar nada. Eran unos 150.000 euros al año, que para las arcas municipales eran un desahogo muy importante.

¿Intentará volver a cobrar?

Seguimos peleando. Hay un bufete de abogados que se dedica a redactar las ordenanzas y a pleitear contra las eléctricas. En cuanto esté terminada la nueva ordenanza la volveremos a publicar, aunque volverán a recurrir.

n