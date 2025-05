Éxito de la huelga del profesorado en el oriente de Asturias

La huelga de profesores en Infantil y Primaria se hizo notar en los colegios de la comarca del Oriente, donde numerosos profesores secundaron el paro para demandar mejoras laborales y educativas. Uno de los centros afectados fue el Colegio Público Peña Tú de Llanes, que vivió la jornada con servicios mínimos y una notable reducción de personal y alumnado.

Aunque la plantilla del centro cuenta con 34 docentes, fueron muy pocos los que acudieron en esta primera jornada de huelga a su puesto de trabajo. Por su parte, la asistencia de los estudiantes no llegó a la mitad: "Calculamos que ha venido el 47 por ciento de los alumnos", concretó la directora del centro, Juana Tamés, "nos distribuimos como podemos, por grupos, porque tan solo han venido dos profesores de infantil, tres de Primaria, el equipo directivo y una profesora para el alumnado de educación especial", explicó.

Ya la semana pasada, el profesorado del centro se había concentrado durante varios días a primera hora de la mañana bajo el lema "por una escuela pública digna", en un intento de trasladar a las familias que el malestar colectivo va mucho más allá de la reciente decisión de la Consejería de Educación de ampliar en una hora lectiva los meses de junio y septiembre para facilitar el servicio de comedor: "Es un movimiento que hicieron los profes para informar a la gente de que la huelga no es solamente por ese motivo, sino que hay mucho más detrás", aclaró Tamés, para quien esta medida no es más que "la punta del iceberg".

Durante la jornada del martes, el profesorado del IES de Llanes se acercó hasta el colegio Peña Tú durante el recreo para mostrar su respaldo a sus compañeros docentes de Primaria e Infantil. En la concentración, reivindicaron su compromiso con una causa común: una educación pública asturiana de calidad que, subrayaron, requiere mejoras urgentes como la reducción de ratios, la equiparación salarial con otras comunidades autónomas o la eliminación del exceso de burocracia que dificulta su labor docente.

En el mismo concejo, el seguimiento de la huelga fue aún más amplio en el C.P. Valdellera de Posada de Llanes, donde el 85 por ciento las familias optaron por no llevar a sus hijos al colegio como muestra de apoyo a las reivindicaciones de los maestros: "Nosotros ya se lo trasladamos a los docentes, estamos totalmente con ellos, apoyándolos", señaló Silvia Yanes, representante del AMPA, que calificó la protesta como "una lucha justificada" que también repercute en beneficio de los niños: "Estamos muy contentos por como se ha dado la jornada, pero somos conscientes de que a muchos no les ha quedado otra que llevar a los niños a clase por la conciliación".

Apoyo del profesorado de Secundaria en Llanes

Una educación pública de calidad. Es lo que han reclamado los profesores del IES de Llanes durante una concentración que tuvo lugar este martes ante las puertas del colegio público Peña Tú, situado a escasos metros del centro de secundaria llanisco. Vestidos de riguroso negro, en señal de luto por lo que consideran "la muerte" de los derechos del profesorado, y armados con pancartas, cencerros y panderetas "para hacer mucho ruido", los docentes mostraron su firme respaldo a sus compañeros de Infantil y Primaria, que ayer iniciaron una huelga regional convocada por los sindicatos CC OO, UGT y Suatea.

En paralelo, el sindicato CSIF ha puesto en marcha una huelga indefinida que afecta también a Secundaria y que, en principio, se prolongará hasta el 19 de junio. La reciente decisión de la Consejería de Educación del Principado de ampliar en una hora lectiva la jornada en junio y septiembre para posibilitar el servicio de comedor durante esos meses ha sido, afirman, "la gota que ha colmado el vaso", pero tan solo es "la punta del iceberg".

"Lo que queremos es apoyar a nuestros compañeros de Primaria e Infantil con sus reivindicaciones y porque, en gran medida, nosotros como profesorado de secundaria vivimos una situación de bastantes trabas para hacer nuestra labor como tiene que ser", explicó Jaime Martínez, profesor de Lengua en el instituto llanisco, "queremos demostrar que estamos implicados en esta lucha y que estamos dispuestos a llegar a donde haya que llegar para que se cumplan las reivindicaciones que queremos".

Y es que el profesorado reclama una batería de mejoras que van más allá de la reciente ampliación horaria y apuntan a problemas estructurales del sistema educativo. Entre sus principales demandas figuran la reducción de ratios, la equiparación salarial con otras comunidades autónomas y la cobertura eficaz de las bajas docentes. A ello se suma la necesidad de aligerar la carga burocrática y poner fin al encadenamiento de guardias derivado de la falta de sustituciones.

"En el IES de Llanes tenemos la consecuencia de que el hecho de estar en las alas, en este caso en el Oriente de Asturias, las bajas no se están cubriendo y nuestros alumnos llevan meses sin tutor y sin evaluar a medias. No es simplemente el hecho del sueldo, sino la poca calidad educativa que podemos prestar porque no tenemos horas suficientes para preparar las clases o para corregir porque estamos cubriendo guardias", denunció Lucía Roth, profesora de Inglés.

Los docentes insistieron en que esta situación no solo les afecta como profesionales, sino que tiene un impacto directo en el alumnado, cuya formación se ve mermada por la falta de recursos humanos y tiempo: "Concretamente, este problema en Llanes es peor porque nos cuesta mucho cubrir las ausencias", añadió Martínez. De hecho, en el propio instituto ya se ha llevado a cabo otra concentración pacífica junto a los estudiantes para denunciar públicamente este problema. Una realidad que también se repite en otros centros educativos de la comarca, como el de Ribadesella, donde las dificultades para cubrir bajas docentes son igualmente persistentes.

Durante la concentración de este martes, los profesores leyeron un manifiesto en el que agradecieron "la valentía" de sus compañeros de Infantil y Primaria y les trasladaron un mensaje claro: "No estáis solos. En un mundo cada vez más dividido, los docentes somos un frente unido", concluyeron.