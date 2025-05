"Antes de morir dijo...": el tierno mensaje de Nacelina Granda reflejado en su esquela por la familia

Las esquelas siguen siendo el método más recurrido para comunicar la muerte de una persona. Lo habitual es que tengan un texto aséptico, con el nombre de la persona fallecida, el día de su muerte, la fecha, hora y lugar de las honras fúnebres, y en buena parte de los casos los nombres de familiares más cercanos.

Pero, algunas veces, las esquelas recogen frases o mensajes elegidos por la persona fallecida o por sus familiares. Hay mensajes de todo tipo, pero quienes se salen de lo habitual suelen optar por mensajes personales, que a menudo reflejan la personalidad de la persona desaparecida.

En la villa marinera de Lastres, este martes, ha fallecido Nacelina Granda Granda, viuda de Silvano Álvarez Victorero, de 99 años de edad, natural de la localidad colunguesa de Lluces.

Su familia ha querido incluir en su esquela sus últimas palabras. "Antes de morir dijo: un besu pa todos los de Lluces que me quisieron y pa los que no me quisieron tamién", recoge la esquela, en la que los familiares ruegan una oración por su alma.

El cadáver será recibido este miércoles 28, a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Sabada, de Lastres, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y a continuación, será trasladado al cementerio parroquial, en el que recibirá cristiana sepultura.