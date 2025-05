El PP denuncia el "sectarismo del PSOE" al impedir que la televisión pública del Principado retransmita la misa del Día de Asturias en Covadonga

La decisión del consejo de la Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA) de no retransmitir en directo la misa del Día de Asturias, que se celebrará el 8 de septiembre en Covadonga, ha desatado las críticas del PP. Será la primera vez desde 2006 que no se emita en directo esa celebración religiosa, un hecho que los conservadores relacionan con el rechazo del PSOE a las homilías del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes.

El diputado regional Manuel Cifuentes ha subrayado que la decisión de no retransmitir la misa del Día de la Santina se adoptó "a iniciativa y con el voto a favor de todos los miembros que representan al PSOE, que tiene mayoría en el consejo de la RTPA".

"No tenemos ninguna duda de dónde viene esta prohibición. No es una decisión casual, ya que todos hemos sido testigos de la estrategia de confrontación en los últimos años del PSOE con el arzobispo de Oviedo", ha señalado Cifuentes, quien ha recordado que el año pasado tanto el presidente del Principado, Adrián Barbón, como la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, no acudieron a esa misa, "rompiendo la tradición de todos los presidentes del Principado de acompañar a todos los asturianos en una celebración tan importante como el Día de Asturias".

Cifuentes ha señalado que los socialistas han decidido ahora ir "un paso más allá", y ha indicado que el PP entiende, "como la mayoría de los asturianos", que la misa de Covadonga es "un acto que trasciende lo estrictamente religioso. No se puede utilizar por el Gobierno para enfrentar y dividir a los asturianos", ha añadido.

En este sentido, el diputado popular ha expuesto que lo que los socialistas pretenden es "privar a miles de asturianos, que no pueden asistir en persona a esta celebración, que la puedan disfrutar a través de la televisión pública, como viene sucediendo hasta ahora, con una audiencia de miles de personas".

"La televisión pública regional es de todos los asturianos, y es inaceptable el sectarismo con el que se intenta manchar un día de unión de todos los asturianos por encima de las ideologías", ha remarcado Cifuentes, quien ha admitido que es "legítimo" que Barbón y Lastra no estén de acuerdo con las homilías del arzobispo de Oviedo, "pero no lo es que el Gobierno regional meta las manos en la televisión pública para evitar una retransmisión que se lleva realizando desde hace veinte años".

El parlamentario del PP ha subrayado que el 8 de septiembre debe ser "un día de unión de todos los asturianos", y ha hecho un llamamiento a Barbón y Lastra para que "reflexionen y no priven a miles de personas de poder disfrutar de la celebración de la misa en el Día de Asturias".