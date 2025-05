Fin a un "calvario" de tres años: absuelto el cangués acusado de estafar 50.000 euros a un amigo

El vecino de Cangas de Onís acusado de estafar más de 50.000 euros a un conocido para el que la Fiscalía pedía tres años de prisión, ha sido absuelto por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, en Oviedo. La sentencia es firme, pues ya no cabe ningún recurso.

El "calvario" de este cangués comenzó cuando, hace tres años, fue acusado de estafar 53.810 euros a un vecino y amigo que había sufrido en 2001 un traumatismo craneoencefálico en un accidente, lo que le provocó secuelas que determinaron que se convirtiera en una persona vulnerable y susceptible a engaños por parte de terceros.

La Audiencia de Oviedo no ha tenido dudas. Resalta que la única prueba valorable en contra del acusado fue el testimonio del denunciante. El tribunal otorgó mayor credibilidad a la declaración del denunciado, que negó rotundamente la acusación, al no apreciar los criterios de valoración que establece la jurisprudencia para otorgar veracidad en la versión incriminatoria de la víctima, que fue además diferente a la que expuso en la fase de instrucción. El testimonio del denunciante fue, según los jueces, "absolutamente inconsistente, impreciso, vago y contradictorio, carente de cualquier corroboración y, por tanto, desprovisto de virtualidad probatoria de cargo alguna".

Los juzgadores tuvieron también en cuenta que agentes de la Guardia Civil llegaron a escuchar una frase del acusado durante una conversación telefónica mantenida cuando se interponía la denuncia: "A mí no me metas en líos que no tengo nada que ver en esto". Una frase que, según los jueces, "refuerza la exculpación del acusado".

Tampoco cuadran los movimientos bancarios de la cuenta del denunciante con la cantidad en que cifró la estafa, y sí se ha comprobado que tenía "deudas" y que realizaba "gastos por encima de las posibilidades que sus ingresos le permitían". Además, se ha demostrado que tuvo que recurrir a "fuentes de financiación ajenas a la pensión" que cobra. De hecho, lo único que ha quedado acreditado son "los sucesivos reintegros que realizó en su cuenta, pero en modo alguno que su destinatario fuera el acusado", y tampoco "que este se hubiera beneficiado de ello en alguna medida o colaborado para que terceros se lucraran". Los jueces no descartan en la sentencia que la denuncia estuviera motivada por celos.