Reclaman baños públicos en la zona de El Peregrino, en Covadonga

"Llevamos años esperando a que se sanee la barandilla. No hay ni una papelera por esta zona. Y unos baños públicos no vendrían mal. Mucho presumir de que cada año viene más gente pero los aseos son los mismos desde los 90 y los bares son los paganos de no haber baños públicos. ¡Ah!, y la mayoría que pasan en los bares al baño no toman ni un café, casi no dan ni los buenos días ni preguntan si lo pueden utilizar pero gastan agua, papel y jabón", reclaman asiduos de la zona de El Peregrino, en el Real Sitio de Covadonga.

Desde hace tiempo, la dejadez parece ser la tónica predominante en ese punto de la vertiente canguesa del parque nacional de los Picos de Europa, justo a escasos metros del acceso a la carretera C0-4 (Covadonga-Lagos). Además, tendiendo en cuenta que allí se localiza la última de las paradas en buses-lanzadera del operativo del plan de transporte a los Lagos de Covadonga; en tanto a la otra margen se ubica el preceptivo apeadero de los viajeros que proceden del área de Buferrera en dirección a Cangas de Onís y desean girar visita al santuario mariano.