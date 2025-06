Los ganaderos del Sueve claman contra el lobo: "La situación es insostenible"

Los ganaderos del Sueve exigen al Principado que elimine de inmediato al lobo de esta sierra, cuyos pastos comparten los concejos de Piloña, Colunga, Caravia y Parres. Recuerdan que fue el propio gobierno regional quien declaró en su día esta elevación costera como "zona libre de lobos", una condición que, según advierten, ya no se respeta. Aseguran que llevan cinco años soportando ataques continuos desde que en 2020 comenzaron a detectar ejemplares en la zona, con "daños constantes" en yeguadas y rebaños de reciella.

Este martes, una veintena de estos ganaderos se concentraron en Infiesto para denunciar la situación que están sufriendo. Aseguran que la especie ya estaba asentada en el Sueve mucho antes de ser incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y que, tras tres ciclos reproductivos, la población ha aumentado de forma considerable con lo que ello implica: "El área está fuertemente castigada por la predación del ganado", advierten, y añaden que los daños alcanzan ya a localidades del municipio de Villaviciosa.

"Incompatibilidad extrema"

Según explican, en estos años se han perdido cientos de cabezas de ganado, y muchos se han visto obligados a dejar de subir la reciella al monte o incluso a abandonar por completo el manejo de ganado menor.

Consideran que existe una "incompatibilidad extrema" entre la presencia del lobo y la ganadería extensiva en la zona. Es el caso de María del Mar González, presidenta de la asociación de ganaderos de Piloña: "Conozco gente que les han mordido y matado potros y terneros. Yo particularmente tuve que quitar el rebaño de las ovejas y de las cabras porque no me quedó otra", señaló.

Con el inicio de la temporada de pastos, la preocupación se intensifica. Los ganaderos dicen sentirse "muy tensos y atemorizados por la certeza de las pérdidas": "La situación es insostenible. Yo tengo cabras y tuve que soltarlas ahora porque la PAC obliga a hacerlos. En noviembre ya me mataron en algunas, veremos ahora qué pasa", lamenta Félix Bárcena, ganadero de Parres.

Pese a que hace unos meses la especie salió del Lespre y el Principado autorizó la extracción de ejemplares, en la zona afirman que no tienen constancia de que se haya llevado a cabo ninguna. Critican la inacción institucional y advierten de que, si no se actúa, los ataques continuarán y los lobos seguirán acercándose a los núcleos rurales en busca de alimento.

Aseguran que, al menos, se han avistado cuatro ejemplares, aunque creen que hay más: "Hay lobos porque hay daños. A la orilla del pueblo de Loroñe a un chaval con quince ovejas le mataron trece, y en la carretera al Fitu mataron varias cabras", Ángel Labra, ganadero de Colunga.

Los profesionales del sector solicitan el apoyo "público e incondicional" de los alcaldes de los cuatro municipios afectados, y exigen al Gobierno de Asturias que actúe de inmediato: "Que quiten ya los lobos del Sueve, a besos, a abrazos o a tiros", reclaman, recordando que la sierra está declarado como zona libre de lobos y que, en consecuencia, "no puede haber ni uno solo de estos depredadores en el área".

El hartazgo entre los ganaderos es tal, que algunos como Joaquín Prendes, de Miyares, van más allá e instan a organizar batidas como las de antes: "A mí me mataron dos ovejas, un cabrito y dos xatos, pero estos como no los vio el guarda, no los vamos a cobrar", lamenta, "habría que salir de cacería como hicimos ya hace varios años para acabar con esta basura", concluye.