PP y PSOE se tiran los trastos en la Junta por la obra del puerto de Lastres: "Han hecho tantos cambios y tantas maniobras..."

PP y PSOE han protagonizado este martes un nuevo enfrentamiento con las obras del puerto de Lastres como telón de fondo. Ha sido en la Junta General, donde la diputada del Grupo Parlamentario Popular Cristina Vega Morán preguntó al consejero de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios, Alejandro Calvo, sobre las previsiones en relación con las obras para reforzar la protección del puerto llastrín.

El Consejero ha resaltado que la obra ya está en marcha y que supone una inversión superior a los 4,7 millones de euros, tras la incorporación de "mejoras técnicas" al proyecto. Ha subrayado el "esfuerzo" de su departamento en lo que se refiere a la "planificación y seguridad de los trabajadores, vecinos y visitantes" y a interferir "lo menos posible" en la etapa vacacional y en la actividad turística.

Calvo ha resaltado que se han instalado 82 testigos de medición y 13 clavos de control taquimétrico, 2 medidores de vibraciones en los tramos más sensibles y 4 inclinómetros para detectar cualquier movimiento en el terreno o edificaciones anexas.

Para todo ello, se está regulando el tráfico durante los días de diario y los "trabajos más intensos" se paralizarán durante los meses de julio y agosto, ha informado Calvo. La idea es iniciar la colocación de los bloques para proteger el dique en el mes de septiembre, para realizar los remates finales de la obra en el inicio de 2026.

Cristina Vega ha recordado la alerta lanzada por el PP y los vecinos sobre el peligro que corre la bajada por la que se accede al puerto de Lastres por el paso de camiones cargados con bloques de 60 toneladas y la negativa del Principado a realizar un estudio geotécnico de la carretera, algo que ha achacado a la "cabezonería de la Consejería".

Contradicciones

La diputada del PP ha expresado su deseo de que, si se registran daños, se limiten a la carretera y no afecten a las viviendas colindantes, y ha resaltado que un informe de la empresa adjudicataria asegura que la plataforma del puerto solo soporta el peso de un bloque, pese a lo cual "ahora mismo se están apilando de dos en dos".

"Ustedes han hecho tantos cambios y tantas maniobras en esta obra que ahora sus explicaciones no se sustentan. Y tanto cambio de criterio hace que caigan en contradicciones", ha señalado la parlamentaria, que ha puesto como ejemplo que previamente se había dicho que era mejor no fabricar bloques en el puerto y ahora se van a fabricar. Para finalizar ha lanzado una pregunta: "¿Si la carretera no soporta el peso de los camiones cargados con bloques, hay plan B?".

Alejandro Calvo ha respondido que sí, que hay "plan B y plan C" y que los desarrollarán si es necesario los técnicos de su departamento. Ha asegurado que el Principado se dedica a "resolver un problema", mientras que el PP prefería "que esta obra no se hiciese".