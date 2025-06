Aparatoso accidente en la bahía de Niembru: "Llegó el verano a Llanes"

Un vehículo cayó a la ría desde el muelle de la localidad de Niembru, en el concejo de Llanes. No se registraron daños personales. El turismo ha tenido que ser rescatado con la ayuda de una grúa. Según manifestaron varios vecinos de la zona, el siniestro ocurrió porque el conductor se le olvidó accionar el freno de mano al salir del vehículo.

La imagen del vehículo en posición casi vertical no ha dejado de compartirse por internet. Los comentarios acerca del accidente no se han hecho esperar. Muchos de ellos relacionan el siniestro con la llegada del buen tiempo y, en consecuencia, de numerosos visitantes al concejo. Sin embargo, algunos vecinos han asegurado que el coche no pertenece a ningún turista, sino a un llanisco.

"Llegó el verano a Llanes", ha comentado un usuario. "Así aparcan los veraneantes", ha escrito otro. "Dejà vu", ha señalado un tercero. Y es que no es la primera vez que ocurre un suceso similar. Han sido varios los vehículos que se han precipitado al mar desde lugares como la playa de Buelna o los acantilados de Poo (Po), entre otros.

En julio del año pasado, un conductor, quedaba atrapado en el acceso peatonal a Puertu Chicu, en Llanes, al intentar llegar en coche. El afectado le echó la culpa al GPS y tuvo que ser auxiliado por la Policía local. "Empieza lo bueno", "Para ser conductor de primera...", "La que nos espera", "Ya están aquí otra vez los turistas" o "La primera del verano" fueron algunos de ellos comentarios que corrieron por las redes sociales.