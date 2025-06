Los nuevos menús escolares "saludables y sostenibles" de Arriondas dejan con hambre a los alumnos: "Falta mucho nutriente", sentencia una especialista

Cerca de un centenar de familias del colegio público Río Sella y del instituto El Sueve de Arriondas, usuarias del servicio de comedor escolar, han expresado su profundo malestar por el reciente cambio en los menús, que consideran "radical" y poco adecuado para los menores. La situación ha provocado que muchos niños rechacen la comida, generando preocupación entre sus padres y madres.

A mediados de mayo hubo una modificación significativa en la alimentación de los alumnos. El objetivo, según la dirección del centro, se comenzó a aplicar de forma progresiva un real decreto que promueve una alimentación "saludable y sostenible" en los centros educativos. Sin embargo, las familias denuncian que la transición ha sido "brusca y sin margen de adaptación".

Aunque respaldan el espíritu de la normativa, que plantea más presencia de verduras, frutas y legumbres, consideran que la aplicación se ha hecho sin tener en cuenta factores esenciales, como la edad de los menores, su adaptación paulatina o las necesidades nutricionales reales. Critican que el nuevo modelo alimenticio no ha sido consensuado con nutricionistas ni pediatras y señalan que uno de los objetivos del decreto, evitar el desperdicio alimentario, tampoco se está cumpliendo: "Están tirando mucha comida, es un desperdicio en todos los sentidos".

Y es que el nuevo menú ha despertado críticas por ser, según las familias, "muy poco atractivo para los menores". Se repiten los platos hervidos, al horno o al vapor, con mucha verdura y fruta, así como pasta y arroz integral: "Yo cuando iba al instituto comía bien y de todo. Pero los críos ahora no. Cuando vengo a recoger a las niñas me vienen llorando porque no les gusta la comida y no comen", lamenta Alicia Cofiño. "Los pequeños llegan con hambre y lo peor, con ansiedad, así que luego comen todo lo que pillan y no es sano", añade Laura Fernández.

Preocupadas por la calidad y el equilibrio nutricional de los nuevos menús, las familias consultaron a una nutricionista. El informe advierte de carencias significativas en l actual propuesta alimentaria del centro: "Comparando el menú anterior con el de ahora, falta mucho nutriente, y lo dice una profesional, no nosotros"; señala Jénnifer Laria, portavoz de los afectados.

Un servicio de pago

Las quejas se extienden a todos los niveles educativos: Infantil, Primaria y Secundaria: "Nuestros hijos tienen doce años. Nos cuentan que sus compañeros no están entrando al comedor, se quedan fuera y luego comen en casa", asegura Mari Luz Llanos. Algunos alumnos ya han abandonado el servicio, aunque otros no pueden permitírselo: "Es cierto que el comedor es voluntario, pero para muchos es una necesidad porque tenemos que conciliar", subrayan. Además, recuerdan que es un servicio de pago, que implica un desembolso importante al mes, especialmente para las familias con dos o más menores a su cargo.

Según denuncian, tampoco están recibiendo facilidades por parte de la dirección del centro para dialogar y llegar a un acuerdo: "Pretendíamos hablar con ellos para trasladar nuestra queja, pero nos dicen que no es posible y lo achacan a la huelga educativa", explica Laria. El descontento ha llevado a madres y padres a reunirse este jueves para recoger firmas y enviar un escrito al consejo escolar. No quieren que el problema siga en septiembre.