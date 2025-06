"Estamos contentos con la medalla, fue muy peleada hasta el final": Plaza y Llorens cumplen su objetivo en el Europeo, subirse al podio

"Estamos contentos con la medalla, fue muy peleada hasta el final. Mucho más dura de lo que pensábamos debido al calor y el bajo caudal que llevaba el Lima. Pero conseguimos subirnos al podium que era el objetivo para clasificarnos para el Mundial y tener esa tranquilidad ahora", comentó el cangués Alberto Plaza Sagredo tras regresar de Ponte de Lima, donde cosechó la presea de bronce, en K-2 senior, junto con Miguel Llorens López.

Esa medalla, en principio, les asigna -a falta de confirmación oficial por parte de la dirección técnica de la Real Federación Española de Piragüismo- plaza en el combinado nacional con vistas al Campeonato del Mundo de maratón, que tendrá lugar en Györ (Hungría), del 4 al 7 del próximo mes de septiembre.

En el Europeo de maratón, desarrollado en aguas de la localidad portuguesa de Ponte de Lima, el equipo nacional español junior, sub-23 y senior han logrado un total de trece medallas (tres oros, dos platas y ocho bronces), siendo el segundo país en el medallero por número de metales, y solo superado por una intocable Hungría, que logró colgarse un total de veinte medallas-ocho oros, nueve platas y tres bronces-.

El sábado, en mujer senior K-1, hay que remarcar la gran prueba que realizo Tania Álvarez, única española en la final, que pese a no poder entrar en el grupo de cabeza de la noruega Sletsjoee y las húngaras Kiszli y Csepe (el podio final), logró imponerse en el sprint por la cuarta plaza ante la danesa Hostrup, y pese a que se quedó a las puertas de las medallas, su regata mereció algo más que la medalla de chocolate. Y en K-1 masculino, la suerte no estuvo del lado de Iván Alonso ni de Adrián Martín, los españoles fueron oscilando entre el grupo cabecero y el secundario, pero no lograron colocarse entre los primeros en el momento definitivo justo antes del último porteo, perdieron sus opciones de medalla y concluyeron séptimo el gallego y octavo el madrileño.

En la jornada dominical, la vizcaína Irati Osa y la zamorana Eva Barrios, hicieron una carrera sin errores y siempre en la cabeza de la prueba, pero las dos embarcaciones húngaras de Szeferin y Kiszli y Sinko y Csepe, supieron jugar sus bazas como equipo y ese trabajo entre los dos barcos les proporcionó los dos primeros puestos del podio. Las españolas, más que contentas al llegar a meta, recogieron en el podio la presea de bronce, el fruto de un gran trabajo sobre el agua.

A continuación, se disputó el C-2 senior masculino donde las opciones de los españoles eran altas, sin embargo, la dupla portuguesa de Lacerda y Cohelo pudo demarrar en la transición del último porteo dejando atrás a Jaime Duro y Oscar Graña que entraron en meta segundos. Terceros fueron Tono Campos y Diego Romero, que sumaron una nueva medalla continental a su curriculum y la docena española en el campeonato. Para los portugueses, este oro es el primero en su historia en esta prueba.

En K-2 senior masculino, para Iván Alonso y Adrián Martín la prueba concluyó a la mitad de la misma cuando al ir a embarcar partieron el timón, pese a que intentaron solucionar el problema no hubo posibilidad y pese a que siguieron en carrera terminaron en la novena posición.

Diferente fue lo que les sucedió a los de La Cultural Ribadesella, Llorens y Plaza, ya que pese a tener un problema en uno de los porteos, pudieron recuperarse, alcanzar al grupo cabecero y mantenerse delante hasta el mismo sprint final donde no pudieron imponerse a los grandes favoritos Pimenta y Ramahlo que vencieron a su vez a los húngaros Boros y Erdelyi. Plaza y Llorens entraron en meta a tres segundos de la plata y cinco del oro.