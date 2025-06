El "inesperado" debut literario de José Manuel Sanz: una novela ambientada en la guerra civil y en Llanes, que refleja la pasión del autor por las aves

José Manuel Sanz Rodríguez nunca pensó que acabaría escribiendo una novela: "El libro se empezó sin querer y se terminó queriendo", dice con orgullo. Y, sin embargo, este llanisco nacido en Venezuela y afincado en la villa desde los seis años acaba de publicar su primera obra de ficción: "Pájaros en la cabeza", una novela de 336 páginas que fue presentada ayer en Llanes: "No me considero escritor porque no me dedico a esto, ni era la idea", confiesa.

Aficionado a los viajes, la naturaleza y sobre todo a las aves, Sanz, maestro de formación y dueño de la sidrería El Almacén, en la capital llanisca, comenzó a escribir durante la pandemia. Su intención inicial era modesta: hacer un texto breve en el que un adolescente describiera lo que veía en sus salidas al campo. Pero la historia creció sola: "Me pedía contexto, y luego el relato se comió la idea original, saliendo una novela de más de 300 páginas que no me esperaba", explica.

El resultado es una obra de ficción con tintes históricos, protagonizada por Manolín, un joven de 13 años que en 1937, en plena guerra civil, debe abandonar su vida cómoda para proteger a su padre y a sí mismo: "Le toca madurar, crecer y hacerse responsable antes de tiempo", señala. La historia transcurre durante un par de años en el concejo de Llanes, en plena contienda.

Pasión por las aves

El título del libro, "Pájaros en la cabeza", por un lado, remite a la expresión popular que describe a quien vive distraído, soñando, fuera de la realidad, como el joven protagonista antes de que estalle la guerra. Por otro, alude de forma literal a su pasión por las aves y al detallado inventario que va haciendo de ellas.

A través de los ojos de Manolín, el libro ofrece una mirada íntima y pausada sobre la guerra, la amistad y el tránsito forzado hacia la edad adulta: "Tiene algo de mí porque se me hacía fácil describir a través de sus ojos mi experiencia cuando empecé a ver pájaros, aunque luego vas añadiendo cosas que no tienen que ver contigo".

Portada del libro "Pájaros en la cabeza". / J. Quince

Las escenas se entrelazan entre partidas de fútbol en El Sablín, escapadas al monte, registros y momentos de tensión. Pero también hay espacio para la emoción pura de un amante de las aves: "Es un momento irrepetible cuando ves una especie nueva que no conoces. Es como cuando algo te conecta contigo mismo: un cuadro, una música, una pasión".

El joven protagonista observa y anota alrededor de 50 especies comunes: mirlos, petirrojos, gorriones, golondrinas... Algunas fácilmente reconocibles, otras que "pasan desapercibidas para quien no tiene ese interés". Y es que Sanz siempre quiso escribir sobre aves y ese fue el germen de la novela: "No quería hacer una guía. Tenía esa idea de recuperar los nombre comunes de la zona que se están perdiendo". La novela es un paseo por el Llanes de antaño, con referencias a lugares como la playa de El Sablón, el muelle, la plaza Santa Ana o el paseo de San Pedro.

Voluntad de neutralidad en torno a la guerra

El contexto histórico está siempre presente, pero tratado con voluntad de neutralidad: "Intenté que lo que aparece estuviera bien documentado, pero sin entrar en bandos y con algunos conflictos contados someramente, como la batalla de El Mazucu, sin detalles técnicos. No es lo mío y me producía vértigo meterme ahí", apunta.

El proceso de documentación fue lo más exigente: "Fue muy complicado porque uno piensa que sabe, pero cuando se pone a escribir se da cuenta de que no es así. Me tocó leer mucho, comprar libros y contrastar datos. Quería ser lo más riguroso posible y había bastantes cosas sobre las que no tenía certezas".

Tras escribir el 90 por ciento del libro durante dos meses de confinamiento, quedó aparcado cerca de cuatro años: "Se acabó el encierro y lo dejé. Pero por presiones de mi mujer, mis amigos y quienes lo habían leído, me animé a terminarlo", recuerda. Así, lo que comenzó como un proyecto pequeño y personal acabó transformándose en debut literario "inesperado".

Con "Pájaros en la cabeza", José Manuel Sanz rinde un doble homenaje: a la memoria histórica de Llanes y a la presencia cotidiana y discreta de las aves que también forman parte del alma del paisaje y de quienes lo habitan.