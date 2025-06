De Arriondas al cielo: "Desde pequeño me gustan los aviones"

A sus 24 años, Manuel Bustillo González, volvió por una mañana al lugar donde comenzó su camino académico: a casa, a Arriondas, al IES El Sueve, donde cursó la ESO. Lo hizo convertido en un joven ingeniero de telecomunicaciones en formación avanzada, dispuesto a compartir su experiencia con el alumnado de primero de Bachillerato e inspirar a quienes aún deben decidir su futuro. El suyo, todavía por materializar, tiene un destino ambicioso: trabajar en Airbus, la gran empresa aeroespacial europea.

"Qué estudiar... Algunos siempre lo tuvimos más o menos claro", explicó ante los estudiantes. En su caso, supo desde el principio que quería hacer una ingeniería, aunque inicialmente pensaba en la informática. Todo cambió tras una jornada de puertas abiertas en la universidad, apenas tres meses antes de la EBAU: "Me di cuenta de que quería estudiar Telecomunicaciones o Aeroespacial. Tras mucho dudar me decanté por esta opción por instinto y no me arrepiento".

Espacializado en Sistemas Electrñonicos

Así, tras dejar atrás Arriondas y Cangas de Onís, donde cursó el Bachillerato científico en el IES Rey Pelayo, accedió a la Universidad de Oviedo, donde se especializó en Sistemas Electrónicos. Durante esa etapa, vivió una de las experiencias que más recomienda a los jóvenes, el programa Erasmus, que realizó en Polonia: "El inglés es fundamental para el futuro profesional, pero en lo personal también es importante viajar, salir y conocer otras culturas y otros ambientes", sostiene.

Bustillo hizo las prácticas universitarias en Team Reseach mientras desarrollaba su Trabajo de Fin de Grado y, al finalizar la carrera, decidió continuar su formación. Cursa el primer año del máster habilitante en Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Madrid: "Este máster me dará la capacidad para firmar proyectos que abarquen todas las ramas de telecomunicaciones, ya que en la facultad solo puedes especializarte en una", explica.

Cumplir un sueño

Quiere cumplir un sueño: "Hacer el trabajo de final de máster relacionado con el sector aeroespacial e intentar entrar en Airbus". Y, aunque reconoce que el sector es competitivo, también señala que las oportunidades son amplias: "Hay mucha oferta, pero también mucha demanda. Airbus es una empresa enorme que necesita profesionales en muchos sectores e ingenieros de muchos perfiles. Además, aunque su sede central está en Toulouse, tienen fábricas y centros en países como Alemania, Reino Unido, y en España, en Getafe".

La decisión no es fruto del azar. Su pasión por los aviones y el mundo de la aviación viene de lejos: "Desde pequeño me gustaban los aviones y me genera mucha curiosidad cómo podían mantenerse en el aire, cómo podían ir tan rápido y cómo funcionaban". Incluso llegó a plantearse ser piloto de avión comercial, pero pronto descubrió que su interés estaba más en el diseño y funcionamiento de los sistemas que hacen posible la comunicación y el control en el aire.

Esfuerzo y determinación

Desde su tierra natal, desde su antiguo instituto, que también ha visto crecer a otros jóvenes con talento, Manuel Bustillo transmitió al alumnado un mensaje claro: la importancia de tener ambición, de marcarse un objetivo y trabajar con constancia para alcanzarlo. Él lo tiene claro: quiere volar muy alto. Y constató que no importa venir de un pueblo pequeño, que con esfuerzo y determinación, se puede llegar lejos.

Su visita al centro fue muy bien recibida por el alumnado, que agradeció tanto los consejos como la cercanía, algo que sin duda favoreció el hecho de tener un hermano en la clase, Álex. Tras la charla, los estudiantes junto a su tutora, Desirée Fernández, participaron en el podcast escolar, donde pudieron plantearle preguntas más personales sobre su trayectoria, sus decisiones académicas y sus aspiraciones profesionales.