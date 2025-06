El drama de dos jóvenes emprendedores asturianos: denuncian que Carreteras les prohíbe el acceso al negocio que compraron, abierto en 1977

"Se les llena la boca hablando de la España vaciada, a los jóvenes emprendedores, al mundo rural... pero a la hora de la verdad, nada de nada". Diego Menéndez, sierense de 25 años y Lucas Castaño, piloñés de 26, se sienten engañados y maltratados: "Nos están tomando el pelo". Amigos desde la infancia, compraron en mayo de 2024 un negocio, el histórico bar merendero La Güesal, situado en Sotu Dueñes (Parres), junto a la N-634. Es un lugar que estos dos emprendedores conocían de ir con sus padres siendo niños, que abrió sus puertas en 1977 y cerró en 2015, aunque sus anteriores dueños nunca dieron de baja la actividad, porque querían venderlo como negocio en activo.

Antes de comprar, los dos jóvenes consultaron en el Ayuntamiento de Parres y al vigilante de Carreteras de la zona. Todo fueron parabienes. Hicieron un estudio de rentabilidad, y como todo estaba en regla, se hipotecaron, compraron, prepararon la finca y el local y abrieron el 11 de julio de 2024.

Diez trabajadores esperando

El negocio funcionó muy bien, cerraron en invierno, tras el puente del Pilar, y acordaron abrir el día 10 de este mes de junio. "Supercontentos con lo bien que había funcionado el verano pasado" y ya con la vista puesta en la reapertura, llamaron a diez trabajadores y alquilaron para ellos un piso en Infiesto. Allí siguen, esperando.

Vista aérea del bar merendero La Güesal. / Cedida a LNE

Cuando todo estaba listo para la nueva temporada, empezaron los problemas. Les denegaron el permiso para pintar y reparar las carpas y recibieron una negativa a abrir el acceso a su finca desde la N-634, al considerar Carreteras que los accesos son "peligrosos para la seguridad" y que, además, hubo cambio de actividad, lo cual es "falso".

Visibilidad perfecta

Lo más curioso del caso es que son los mismos accesos que funcionaron sin problema alguno desde hace casi 50 años, y que están situados en una recta con visibilidad perfecta. "Antes de que abriera la autovía pasaba por aquí todo el tráfico y nunca pasó nada". Más aún: hay decenas de negocios similares junto a la N-634 en Asturias en condiciones iguales o peores.

Los propietarios de La Güesal. / Ramón Díaz

"Y aquí estamos, hipotecados con 25 años, sin haber recibido ninguna ayuda, más que de las familias", señala Lucas Castaño, mientras contempla su local y su finca de 4.500 metros cuadrados cerrados a cal y canto. Siente "rabia y frustración. Porque somos jóvenes piensan que somos gilipollas", clama. De momento, sus quejas en las redes sociales suman miles de visitas.

"Mejor irse a Australia"

"Es más productivo ir a buscarse la vida a Australia que abrir un negocio en Asturias", se queja Castaño. Pero no están dispuestos a que les arrebaten la ilusión y no se van a quedar parados. "Vamos a pelear por recuperar las entradas a La Güesal", señalan. Unas entradas que tienen las marcas viales intermitentes, lo que significa que cuando se pintaron, no hace mucho, Carreteras no veía problema en dar acceso a la finca.

Abrirán el 1 de julio. Y si no hay más remedio, habilitarán el acceso que tienen a la finca desde la carretera de Prunales. Una carretera de titularidad municipal, cuyo acceso desde la N-634 es notablemente más peligroso que los que les deniegan, pues está junto a una curva y en pendiente. Porque sin accesos los clientes tendrían que aparcar a varios cientos de metros y caminar por el arcén de la N-634 hasta La Güesal. "No tiene sentido", insisten. Su esperanza, una reunión que mantuvieron hace unos días con representantes de la Delegación del Gobierno en Asturias.