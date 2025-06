Portazo a 109 años de historia: cierra la panadería de Amieva, ahogada por la burocracia

Los peores temores de los vecinos del concejo de Amieva y sus alrededores se cumplieron ayer, al mediodía. Justo cuando el reloj marcaba las doce , María José Fana y su hija, Ana Labra, cerraban con llave la puerta de la panadería de Santillán. Aunque arrimaron la puerta con suavidad, fue un portazo a 109 años de historia, ya que la única panadería de Amieva, auténtico "centro social" de la zona, había abierto en 1916. El negocio dice adiós por varias circunstancias, pero sobre todo, por las trabas administrativas, por la burocracia.

Una jornada triste

Fue una jornada triste, emocionante, en la que se sucedieron las lágrimas, los besos, los abrazos y los regalos; muchos regalos de vecinos, amigos, asociaciones y colectivos para la titular del negocio y su hija. Más de 200 personas quisieron acompañar a María José Fana y Ana Labra y las arroparon en un momento difícil para ambas. Todos los presentes participaron en un pincheo, en el que se degustaron las últimas boronas y las últimas empanadas salidas del enorme horno circular de leña de la panadería Santillán. Una joya.

El momento del cierre definitivo de la panadería Santillán. / Ramón Díaz

María José Fana se jubila (ya podría haberlo hecho hace tres meses, pero esperó a ver si había forma de que su hija tomara las riendas) y Ana Labra empezará a buscar trabajo hoy mismo: "Algo saldrá".

"Lo intentamos, pero no pudimos"

La panadera aseguró que estaba "a la vez alegre y triste". Alegre, porque ya necesitaba descansar después de muchos años de trabajo y madrugones, y triste más que nada por los vecinos, por los clientes, de muchas partes de Asturias, que pierden un lugar de reunión y encuentro, en el que paraban montañeros, cazadores, pescadores, camioneros, vecinos y visitantes, gente de paso... Allí se dejaban los recados, los paquetes, los medicamentos, las recetas, los periódicos... "Tengo mucho sentimiento por la gente, porque quizá a alguna no la volvamos a ver", dijo la titular del establecimiento.

El cierre de la única panadería de Amieva. / Ramón Díaz

Ana Labra sentía ayer "mucha pena". Peleó por continuar con el negocio, pero el cambio de titularidad obligaba a una reforma total. "Mi ilusión era seguir. Lo intentamos, pero no pudimos, entre otras razones, por las trabas administrativas. Te piden muchísimas cosas y no hay dinero para cumplirlas. Así que al final no tuvimos más remedio que abandonar", señaló.

"Un palo muy gordo"

También apenado estaba el alcalde de Amieva, Carlos Salazar. "Es un palo muy gordo que se apague la chimenea de Santillán. La burocracia termina con muchas ilusiones, sobre todo en la zona rural. Para que Ana Labra siguiera con el negocio tenía que empezar de cero, y sabemos lo que eso significa. La juventud se tiene que ir de los pueblos, no tiene ningún futuro en estos concejos", clamó, a la vez que reclamaba ayuda de las otras administraciones.

La panadería Santillán, tras el cierre. / Ramón Díaz

Fernando Moro Sarmiento, cangués y cliente "de toda la vida", sentía "tristeza" y aprovechó para arremeter contra "los políticos, que están en un sillón sin ver lo que pasa en la calle", y a los que pedía "que no piensen solo en los votos, que piensen en los pueblos, que miren por la gente. En la zona rural, los bares o esta panadería son centros sociales, puntos de unión de la gente", destacó.

"Una mujer diez"

Mati García, vecina de Vis, subrayó que además del cierre de la panadería ayer cerró "la casa de una vecina amable, superagradable, desprendida, que todo lo da. Una mujer diez. Me alegro de que se jubile, pero con el cierre de la panadería quedamos huérfanos".