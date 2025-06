Los abogados se rebelan contra el traslado de todos los casos de violencia de género a Gijón: "Esta medida perjudica a las mujeres maltratadas"

Los abogados se rebelan contra el traslado de todos los casos de violencia de género a Gijón. La comarcalización de la atención de los casos de violencia de género en Asturias, que entrará en vigor el próximo 31 de diciembre, provoca honda preocupación entre los letrados. La principal razón es que todo lo que tenga que ver con la violencia de género dejará de abordarse en los Juzgados del Oriente y se trasladará a Gijón.

Una delegación del Colegio de Abogados de Oviedo, encabezada por su decano, Antonio González-Busto, mantuvo ayer una reunión con el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, para trasladarle estos temores. Lo tienen claro: "Esta medida perjudica a las mujeres maltratadas".

Un "cambio sustancial"

María José García Tamargo, presidenta de la Comisión Igualdad del Colegio de Abogados de Oviedo, explicó que la entrada en vigor del real decreto del Gobierno de España sobre comarcalización supone un "cambio sustancial". Obligará a que, una vez que se presente la denuncia ante la Guardia Civil más cercana, tanto el denunciante como el denunciado deban realizar -junto con sus asistencias letradas- todas las actuaciones tanto penales como civiles en la Sección Territorial de Violencia sobre la Mujer de Gijón.

Vista de los Juzgados de Gijón. / LNE

Mayores desplazamientos y mayores costes

Esta medida "perjudica a la mujer", destacó García Tamargo. Esta situación supondrá incurrir en mayores desplazamientos y mayores costes para todas las partes implicadas, en las diferentes fases de cada procedimiento, "afectando además negativamente al criterio de inmediación de las víctimas de género".

El juzgado de Gijón será competente tanto para tramitar las órdenes de protección, como todo el resto de procedimientos derivados civiles o medidas de alejamiento. "Eso no es una mejoría para la mujer. Si ya le costaba trabajo dar el paso y acudir, por ejemplo a Llanes, ahora tendrá que ir a Gijón. Y tampoco los medios telemáticos que se anuncian en los juzgados de paz van a beneficiar a la mujer".

"No es para nada un avance"

"Si ya vemos que muchas mujeres tienen problemas para trasladarse desde sus pueblos hasta Llanes, porque en algunos casos no hay medios económicos o no hay con quién dejar a los hijos, ¿qué tiene que irse a Gijón para tramitar una orden de protección? Creemos que no es para nada un avance", manifestó García Tamargo, en nombre del Colegio de Abogados de Oviedo.

Los abogados creen que el real decreto no se debería aplicar, y en caso de hacerse, habría que ver cómo se atiende a esas mujeres en cada caso concreto. "Tener que ir a Gijón no nos parece adecuado para dar atención a las mujeres", añadió García Tamargo.

Compromiso del Alcalde

El Alcalde se comprometió a trasladar a los demás regidores del partido judicial (Cabrales, Peñamellera Alta, Peñamellera Baja y Ribadedeva) la preocupación de los profesionales afectados (también los funcionarios), que, "desde la prudencia", comparte.