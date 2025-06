"No queremos ser la letrina del Oriente": clamor en Arenas de Cabrales contra la planta de biogás

"Nos quieren convertir en la letrina del oriente asturiano. ¡No lo vamos a permitir!". Vecinos de Arenas de Cabrales –unos 600, según los convocantes– se manifestaron ayer en contra del proyecto para construir en la localidad una planta de tratamiento de residuos queseros y ganaderos (purines y sueros) para fabricar biogás. La protesta incluyó un paro de los comercios de Arenas, que fue seguida "por todos los establecimientos", afirmó Mento de la Llana, portavoz de la convocante plataforma civil "No al biogás de Arenas de Cabrales".

Manifestación contra la planta de biogás en Arenas de Cabrales / Ramón Díaz

La protesta comenzó en el parque de Arenas. Los participantes, desde niños hasta ancianos, corearon diferentes consignas. La más repetida fue "Alcalde, dimisión", ya que los detractores del proyecto de la planta de biogás consideran principal responsable de su tramitación al regidor, José Sánchez (PSOE). También se corearon frases como "Arenas se defiende, Arenas no se vende", "Cagada monumental esta planta de biogás" o "No nos moverán".

"No es progreso, es retroceso"

Una gran pancarta abrió la manifestación. Incluía varios lemas: "Por una villa limpia y saludable", "Sí a la hostelería y el turismo; sí a la ganadería y las queserías", "No al tránsito permanente de vehículos con materia orgánica por el centro de la villa" y "No a la agrolinera en Arenas". Se desplegaron otras pancartas, con diferentes mensajes: "Arenas en lucha, Alcalde escucha", "Vete agrolinera, te queremos fuera" y "No es progreso, es retroceso", entre otras. Muchos de los asistentes portaban trozos de tela con noes pintados en rojo.

Varios niños con máscaras antigás de juguete, ayer, en la protesta contra la planta de biogás en Arenas. | RAMÓN DÍAZ

La comitiva avanzó hasta la plaza del Castañéu, donde Mento de la Llana lanzó una proclama. Entre las frases que pronunció figuran: "Nos quieren colar una planta tóxica sin decirnos nada" y "El pueblo ha despertado. ¡No pasarán!". Denunció "oscurantismo mentiras y silencio administrativo" y que "ni hubo reuniones abiertas, ni hubo consultas populares, ni hubo democracia". Subrayó que el proyecto llevará a Arenas "olores insoportables, ruido y enfermedad", y que pretenden "llenar el pueblo de mierda, literalmente".

"Un parón sin precedentes"

Lanzó ataques contra la empresa que impulsa el proyecto, Agrolinera: "Se financia con subvenciones públicas; cobra a los ganaderos por tratar los residuos; vende el biogás que produce y no deja nada en el concejo. Ganan por todos lados. Y nosotros pagamos el precio: en salud, en calidad de vida, en turismo y en dignidad".

Un "pelotazo industrial disfrazado de ecologismo"

De la Llana insistió en que el proyecto es "un pelotazo industrial disfrazado de ecologismo" y que no están ni contra la ganadería ni contra el queso, sino "contra el abuso. No vamos a permitir que utilicen la ganadería como excusa para construir una planta contaminante", dijo, a la vez que criticó el "silencio cómplice" de las administraciones públicas.

Manifestación contra la planta de biogás en Arenas de Cabrales. / Ramón Díaz

"Esta vez no van a poder con nosotros", clamó. "Por primera vez, tiendas, bares, panaderías, comercios y vecinos bajan la persiana y salimos a la calle al unísono. Durante una hora, nuestro pueblo se detiene. No por descanso, ni por fiesta, sino por dignidad". Fue "un parón sin precedentes" y "un grito sin precedentes", que marca "un antes y un después en la historia de Arenas". El discurso fue interrumpido en varias ocasiones con aplausos y gritos de "Alcalde, dimisión".

Entre los presentes, Beatriz Campillo Sano, quien augur el cierre de empresas y negocios si la planta sigue adelante. A la pregunta de dónde habría que construir una planta que el Ayuntamiento y el Consejo Regulador del queso de Cabrales consideran "una necesidad extrema y urgente", contestó que habría que buscar "un sitio donde todos estemos de acuerdo y que no moleste a nadie", pero no "en una zona muy turística" como Arenas.

Más perjuicios que beneficios

José Antonio Martínez de Bárcenas, de Póo, acudió para apoyar la lucha contra "una imposición sin consultar a los vecinos". Exigió que se busque para la planta "un lugar adecuado, pero no en el centro de un valle donde va a causar muchos más prejuicios que beneficios".