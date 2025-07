José Antonio García Álvarez, regidor de pastos de la montaña de Covadonga: "Donde hay una presión ganadera importante no puede haber lobos"

–El ganado se paga bien, pero hay poco en las ferias. ¿Qué ocurre?

–Hay menos ganado porque llevamos un año que se vende bien. Y si la gente vende en casa, ¿para qué va a esperar a ferias? Vendes en casa tranquilamente, sin papeleos, sin guías, sin desinfección, sin vehículos. Vendes tranquilamente, al tratante de siempre, y así las ferias van a menos. También es verdad que cada vez hay menos ganaderos.

–¿Por qué?

–Entre otras cosas, porque no hay relevo generacional. ¿Cómo se va a fijar población en la zona rural si la fauna salvaje, los lobos, no te permiten tener animales sueltos? En pueblos altos de montaña, excelentes para tener reciella a coste cero, no puedes tener animales, porque tendrías que ser esclavo de ellos. No puedes dejarlos pastar solos.

–¿Por qué no hay relevo generacional en la ganadería?

–Subieron los precios, pero una vaca vale todavía mucho menos de lo que debería valer. Un tractor que valía 50.000 euros hace 15 años, ahora vale 120.000. Y el alimento, la maquinaria, cualquier obra, cualquier gasto, igual. Además, se trabaja veinticuatro horas todos los días. Es muy sacrificado. Tiene que gustar. No es atractivo para los jóvenes. Como decía mi padre, aquí nunca se acaba.

–Hay quien propone volver al pastoreo tradicional…

–El pastoreo tradicional no era guardar los animales por la noche. Hace cincuenta años s echaban las cabras a pastar sin problema. No había lobos.

–Entonces, ¿volvieron a los Picos de Europa recientemente?

–Sí, desde 1995, más o menos.

–¿Por qué?

–Pues, entre otras cosas, porque en esa época empezó a bajar la presión ganadera, y a la vez, los políticos empezaron a defender cada vez más a los animales salvajes.

–¿Defienden más a los animales salvajes que a los ganaderos?

–Sí, mucho más.

–El lobo ya no está en el Lespre…

–Sí, pero no veo ningún avance. Solo veo daños, por todos lados, todos los días.

–¿Se cobran en tiempo y forma los daños?

–Los del parque nacional, sí. Pero no se protesta por los cobros, sino por la cantidad de lobos que hay. Hay mucha gente que no denuncia y prefiere los seguros privados.

–¿Significa eso que los daños del lobo son mayores que los que expone el Principado?

–Mucho mayores. Si encuentras solo restos, por ejemplo, ya no cobras, porque no es justificable.

José Antonio García Álvarez. / Ramón Díaz

–¿Notó algún cambio mientras el lobo estuvo en el Lespre?

–En los Picos estamos igual, la diferencia es que ahora hay muchos más lobos abajo, junto a los pueblos. En estos cuatro últimos años de especial protección el lobo campó a sus anchas. No puede ser, hay zonas donde el lobo no puede estar.

–¿Se refiere a los Picos de Europa?

–Sí. Cuando se aprobó el Parque, el primer compromiso de los políticos fue respetar los usos tradicionales. No los están respetando, porque al haber lobos no hay reciella. La convivencia con el lobo no existe.

–¿No son compatibles el lobo y la ganadería extensiva?

–No por la geografía que tenemos. Quizá sea posible la convivencia en otras zonas, pero aquí, no.

–Entonces, ¿hay que exterminar al lobo en los Picos de Europa?

–No hay por qué exterminarlo, pero donde hay una presión ganadera importante, como en los Picos de Europa, no puede haber lobos.

–¿Es exagerado decir que el lobo está matando a las puertas de casa?

–No. Es verdad. Lo que nunca vi antes, lo estoy viendo ahora.

–¿La figura de parque nacional benefició o perjudicó a los vecinos?

–La marca "Parque nacional" sirve para generar setenta y pico puestos de trabajo. Pero no hay beneficio, ni para el sector turístico. La marca "Montañas de Covadonga" o "Picos de Europa" directamente, venderían igual o mejor.

–Si estuviera en su mano, ¿derogaría el parque nacional?

–Sí. Y aplicaría otro sistema para hacer una buena gestión agroganadera y una buena gestión turística. Un ejemplo: desde donde llegan los autobuses del plan a los Lagos al Mirador del Príncipe, que es donde va la gente, son todo charcos. Está todo hecho un desastre.

–¿Y el trabajo cooperativo?

–No funciona. Somos muy individualistas. Si fuéramos un bloque unido, como los maestros o los mineros, las cosas cambiarían.

–¿Por qué no sale adelante después de tantos años el plan de uso y gestión del parque nacional?

–Por la mala gestión. Un montón de ayuntamientos, tres provincias... Siempre dije que sería un lío cuadrar tantos intereses.

–¿Preferiría tres parques separados, uno en cada comunidad autónoma, en vez del actual.

–Sí, mejor tres. Funcionaría mejor. Sería más masticable, habría menos burocracia.

–¿La burocracia ahoga también a los ganaderos?

–Sí, en todos los aspectos. Siempre hubo papeleo, pero fue de manos a más. También depende de los funcionarios. Los hay muy buenos y currantes, pero también hay cada cardo borriquero…

–¿Le ofrecieron ser político?

–Sí, muchas veces y en varios partidos diferentes.

–Y siempre dijo que no, ¿por qué?

–En el Consejo de Pastores no queremos políticos.

–Pero la política le gusta.

–Sí, me gusta, pero ahora tenemos que ser independientes.

–Dice "ahora", luego no descarta entrar en política.

–No, nunca lo descarté. Pero mientras sea regidor de pastos no seré político, lo tengo clarísimo.

–¿Le gustaría seguir como regidor de pastos?

–Primero hay que ser celador. Tengo que hablar con la gente, con los compañeros de siempre. Si hay un sustituto competente…

–¿De que se siente más orgulloso como regidor?

–De la paz que logré dentro del Consejo de Pastores.

–¿Qué le queda por hacer?

–Mucho. Una infraestructura muy importante que sale de Teleña hasta conectar con La Frecha, donde hay muchos ganaderos. Y más cosas, pistas ganaderas, reparaciones de abrevaderos…