La alcaldesa de Ponga no cometió delito electoral por la comida popular del día de reflexión de las municipales de 2023

La alcaldesa de Ponga, Marta Alonso (PSOE) no cometió delito electoral alguno por una comida popular celebrada el día de reflexión de las municipales de 2023. Así lo ha dictado la Audiencia Provincial, que ha ratificado el sobreseimiento provisional de la causa decidido por el Juzgado de Instrucción de Cangas de Onís. Los jueces desestiman así la denuncia del concejal del PP Gabriel Iglesias, en un auto contra el que no cabe recurso ordinario alguno.

Comida aplazada por la lluvia

La "Comida Popular por la Igualdad" iba a celebrarse inicialmente el 13 de mayo de 2023, pero la lluvia obligo a trasladarlo al 27 de mayo, día de reflexión. La Junta Electoral prohibió la comida. No obstante, sí hubo comida, pero en un lugar distinto al de la convocatoria inicial, sin incluir ninguna referencia a la actividad con connotaciones electoralistas, sin presencia de símbolos o proclamas políticas y sin haberse cargado a subvención alguna. Es más, los asistentes pagaron el cubierto de su bolsillo.

Marta Alonso, alcaldesa de Ponga. / Pablo Solares

No fue un acto de propaganda electoral

La Audiencia Provincial, lo mismo que antes el Juzgado de Cangas de Onís, considera que no fue un acto de propaganda electoral. Más aún teniendo en cuanta la explicación de la Alcaldesa en sede judicial: "Al haber tenido conocimiento de la prohibición de la actividad con menos de veinticuatro horas de antelación, para evitar los perjuicios que de otro modo se causarían, bien al restaurante con el que tenían contratada la comida, bien al Ayuntamiento si tuviera que asumir su coste, se optó porque cada uno de los inscritos pagara su cubierto y lo llevara a un área recreativa de la localidad de Sellañu".

"Guerra judicial"

La Alcaldesa ha acusado al PP de utilizar la comida "como arma arrojadiza el mismo día de las elecciones en un intento desesperado de arañar los votos que finalmente no consiguió". Ha comentado asimismo: "Alguien que se permite el lujo de dar lecciones sobre cómo deben ser las campañas, debe hacer primero autocrítica porque desde luego la campaña llevada a cabo por parte del Partido Popular fue de todo menos limpia, a la vista está con los hechos. Es lamentable que dos años y después, ya tras recurrir un primer archivo, se siga aguantando una guerra judicial por parte de las personas que no solo no jugaron limpio en su momento, sino que tras no soportar la derrota electoral, siguen dos años después intentando ensuciar y entorpecer la labor de este equipo de gobierno".

"No se estaba haciendo nada ilegal"

Ha incidido en que la propiedad municipal en la que se celebró finalmente la comida y a la que aludió en su momento el PP es "una área recreativa, que hasta donde yo se es pública para todas las personas y que están habilitadas para precisamente comer, por lo que no se estaba haciendo nada ilegal, como así se demuestra con los pronunciamientos en dos ocasiones de los respectivos Juzgados".

"Las personas se desplazaron por su cuenta, no hubo taxis al efecto, y la Guardia Civil comprobó que se celebró una comida, en la que como se especifica en la sentencia, no hubo consignas políticas y cada uno pagó lo suyo, algo que se especifica en el informe presentado y, por lo tanto, se agradece que llamaran a la Guardia Civil para comprobar los verdaderos hechos para así poder aclarar toda esta situación", ha destacado Marta Alonso.

"Utilización torticera de la justicia"

"Si el señor (Gabriel) Iglesias y el señor (Constantino) García, tuvieran dignidad, conciencia política y me atrevo a decir que hasta vergüenza, deberán presentar su dimisión como concejales, por mentir a la cara de la gente y querer utilizar la justicia para lograr lo que no consiguen de otra manera", ha subrayado la Alcaldesa de Ponga, que ha añadido: "Tras veinte denuncias penales, creo que ya ha llegado el momento de que no salga gratis la utilización torticera de la justicia para fines políticos, por lo que estoy en disposición de llevar a cabo cuantas medidas legales me asistan para que las injurias, calumnias y denuncias falsas tengan su coste a quienes las utilizan para dañar la reputación de las personas".